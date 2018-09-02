Erman Toroğlu bombaladı... 'Beyinsiz bu adam!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Trabzonspor'da şunu gördüm, Ünal Karaman sahaya bir takım çıkarmış ve demiş ki bu Galatasaray 6 attı falan ama biz çıkalım oynayalım, yenilirsek yenilelim, yenersek de böyle yenelim demiş.
Fotoğraflar: Ajans
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Bir de üstüne Galarasaray'ın çok büyük paralarla aldığı, uzun zamandır da bir hal oynamayan bir adam yardım edince istediği oldu. Belhanda takımını parayla satsa böyle satamazdı...
Fotoğraflar: Ajans
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Bak Galatasaray 4-0 mağlup, Fenerbahçe 3-2 mağlup. Bu skorlar Türk futbolunun kurtuluşudur. Bunlar iyi şeylerdir.
Fotoğraflar: Ajans
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Her maç böyle olsun ancak hak eden kazansın. Çünkü yıllarca bu alem, bu oyun perde arkasında başka oynandı. Türkiye'de hakemler, yöneticiler yıllarca Türk futbolunun anasını ağlattılar.
Fotoğraflar: Ajans
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Sen Galatasaray'a büyük paralarla gelen bir adamsın. Fatih Terim sana beyin diyor. Sen beyinsizsin be. Sende beyin yok ki, belki kaz beyni olabilir.
Fotoğraflar: Ajans
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Bir futbolcu öyle atılıyorsa ya şike yapıyordur, ya mental olarak hazır değildir, ya da özel hayatında sorunlar vardır. Profesyonel futbolcu atılmaz. Bunu takımı satmasından başka neyle anlatabilirim. Benim takım arkadaşım olsa, soyunma odasında ona "benim hakkımı nasıl yersin?" diye konuşurum. Senin böyle atılmaya hakkın yok.
Fotoğraflar: Ajans
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Her futbolcu atılır ama farklı şekilde. Durduk yerde biri gelir yumruk atar sana, sen de ona karşılık verirsin bunu anlarım. Bu şekilde atılmak takımı satmaktır ya. Bir futbolcu öyle atılıyorsa takım disiplinine bakarım.
Fotoğraflar: Ajans
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Takım disiplininde de sorumlu adam Fatih Terim'dir. Bu teknik direktör disiplinin noksan olduğunu gösteriyor. Fatih hoca alsın eve götürsün bundan sonra Belhanda'yı, otursunlar sohbet etsinler.