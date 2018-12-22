Erman Toroğlu: "Beşiktaş'ın ligde yürüme şansı sıfır"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı Türkiye Kupası maçı sonrası Erman Toroğlu açıklamalarda bulundu. İşte Toroğlu'nun açıklamalarından satır başları :
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VAR olmasaydı ne olurdu? VAR olmasa adalet yoktu, şu anda adalet var. İki gol iptali de doğru. Oyun soğuyor falan deniliyor ama çok doğru yapılıyor. İlk yarıdaki Beşiktaş havası kaçmış gazoz gibi. Kasımpaşa daha derli toplu. Kasımpaşa orta sahası ve defansı rakibi beklemiyor. Rakibin ayağındaki topa basıyor. Bunu yapan çok az takım var.
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Kasımpaşa hücumda pozisyonları iyi kullanıyor. Diagne’nin maskeyi giyip golü atması, sarı kart iptalini gerektirmiyor. O sarı kart devam ediyor, yapmayacaksın. Hem gol gitti, hem sarı kart geldi. Şimdi kırmızı kart görsen yazık değil mi?
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Cüneyt Çakır iptal olan golde pozisyonu güzel izah etti. Kasımpaşa kaptanı geldi. Cüneyt Çakır topsuz alanda faul olduğunu anlattı. Takım kaptanı aynı zamanda sarı kart kalkacak mı diye sordu. Futbolcular kartın kalacağını daha bilmiyor. Diagne maske takıp sarı kart göreceğine, bari maça maskeyle çıksın.
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Topla fazla oynayan değil, gol atana puan veriyorlar. Kasımpaşa çok akıllı geliyor. Attıkları gol çok güzeldi. Topa 90 derece ile vurdu. O şekilde vurmak hiç kolay değil. Beşiktaş’ın genelde bir havası kaçan gazoz hikayesi var. Pepe’nin, Adriano’nun ve Quaresma’nın paralarını zamanında ödeyemezsen, bu nereye kadar gider? Bunlar parasını alıp diğer oyuncular alamazsa ne olur? Beşiktaş kopuk kopuk ilerliyor.
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Kasımpaşa hızlı geliyor. Adam geçen forvetleri var. Adam geçen forvet Türkiye’de çok az var. Ceza alanı civarında adam geçip içeriye gireceksin. Artık o sana bağlı, defansa değil. Kasımpaşa’nın ikinci golüne baktın. Beşiktaş ceza alanı içerisinde cirit attılar. Bu fark kolay kolay kapanmaz. 3 puanda her şey olur ama alt tarafta 26 puanlı takımlar diziliyor. Onlar bir yerde kopacak. Enteresan bir lig olacak.
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Kimse 4-1’e aldanmasın. Bu maç 7-1 olurdu. Tarihi bir skor olabilirdi. Trezeguet biraz laubali oynamasa sonuç farklı olabilirdi. Kasımpaşa iyi gidiyor. Fazla seyirci baskısı altında olmayan rahat bir takım. Mustafa Denizli ve Hilmi Öksüz tecrübeli insanlar. Beşiktaş'ın yaşadığı bu olay benim için sürpriz değil. Beşiktaş’ta 2 senedir başkan, yönetim ve teknik direktör şeytan üçgeni olayı buraya getirdi. Herkes dönsün baksın ve ‘Biz neler yaptık’ desin. Fikret Orman ‘Biz bu hale nasıl geldik’ diyor. Buna Fikret Orman cevap vereceksin. Bu işin sorumlusu Fikret Orman. İyi giderken de o vardı, şimdiki Beşiktaş’ın başkanı da Fikret Orman.
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Beşiktaş daha iyiye gitmeyecek. Daha da kötüye gidecek. Testi kırıldı mı herkes konuşur. İş işten geçti, çok açıdan kulübe yazık oldu. İki takıma baktığınız zaman, Beşiktaş’ta bir oyun şekli görebildiniz mi? 4-1 olduktan sonra Kasımpaşa frene bastı.
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Beşiktaşlı yaşlı olan oyuncuların hangisi çabuk? Medel çabuk bir oyuncu. Peki Gökhan, Necip, Vida, Adriano, Medel ve Atiba’dan hangisi süratli? Beşiktaş’ın bu arka tarafıyla ligde yürüme şansı sıfır. Bugün 4 gol yediler. Babel, içeri girip vuruyor. Başka adam geçebilecek kim var? Kasımpaşa’nın en az dört adamı teke tekte adam geçiyor.
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Şu Beşiktaş takımının gol yemeden maç bitirme şansı var mı? Dorukhan daha yeni oynuyor. Dorukhan’sız Beşiktaş bir halt değil, Beşiktaş bu hale geldi. Dorukhan iyi bir oyuncu ama bu kadar konuşuluyorsa vah Beşiktaş’ın haline. Pepe’den, Quaresma’dan, Cenk’ten konuşurken, Dorukhan oynasaydı kurtarırdı diyoruz.