Erman Toroğlu: Beşiktaş bu sene şampiyon olamazsa gider!
Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Antalyaspor galibiyetiyle ilgili dikkat çekici yorumlar yaptı. İşte o sözlerden satırbaşları...
Foto: AA
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Foto: AA
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Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Antalyaspor galibiyetiyle ilgili dikkat çekici yorumlar yaptı. İşte o sözlerden satırbaşları...
Foto: AA
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Lens kafada işi bitirmiş. Lens maçı kurtaracak pozisyonda değil. Oynasam da olur oynamasam da olur düşüncesinde o. Mitrovic hala oynamıyor. E kaça aldınız? 4.5 milyon euro = 20 milyon tl. Oynatmıyorsun kenarda duruyor. Vermişsiniz Şebol Güneş'in eline kenarda duruyor. Beşiktaş keyif vermiyor. Bana vermiyor. O eski Beşiktaş değil. Ben üzülüyorum, oynasınlar keyif alalım. "
Foto: AA
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"Beşiktaş takımı böyle giderse işi çok zor. Beşiktaş'ta bir tane rakip kaleye tehlikeli adam var o da Talisca. Talisca ile oynaması lazım Beşiktaş'ın. Bugün Antalya değilde Kayseri ile oynasaydı Beşiktaş'ın işi bugün çok zordu. Bugün en fazla koşan Oğuzhan çıktı. Oraya gidiyor yok, buraya gidiyor yok. Kopuk oynuyor Beşiktaş. Gittikçe de eksiliyor Beşiktaş. Antalya takımı ikinci yarı hemen pozisyon buldu atsa 3-1. "
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Beşiktaş şeye benziyor, akordu bozuk orkestralar var ya... Yani Beşiktaş keyif vermiyor. Eski Beşiktaş değil. Ben üzülüyorum.
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Beşiktaş bu sene şampiyon olamasın seneye ve öbür seneye arka arkaya gider, yaşlı takım! Beşiktaş bu akşam Kayserispor ile falan oynasaydı duman olurdu. Bir şeyleri değiştirmek lazım. Seneyi de düşüneceksin. Bu sene şampiyon olamazlarsa çok şey kaybederler. Şenol da bunun farkında.