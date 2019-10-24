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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Detay
24 Ekim 2019 - 09:41,

Erling Haaland rekora doymuyor!

Geçtiğimiz yaz ismi Galatasaray ile anılan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esiyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maç yapıldı.

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Geceye damga vuran isim Red Bull Salzburg forması giyen 19 yaşındaki gol makinesi Erling Haaland oldu.

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Salzburg'un sahasında Napoli'ye 3-2 yenildiği maçta Avusturya ekibinin iki golünü de Erling Haaland kaydetti.

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Avrupa futbolunun yeni prensi olarak görülen Haaland, 40. ve 72. dakikalarda attığı bu gollerle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

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19 yaşındaki yetenek, deneyimli golcü Karim Benzema'nın ardından çıktığı ilk üç maçta da gol atmayı başaran 20 yaş altı ilk oyuncu oldu.

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Norveçli oyuncu aynı zamanda çıktığı ilk 3 maçta 6 gol atan ilk futbolcu olarak da tarihe geçti.

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Erling Haaland’ın büyüleyici performansı beraberinde ilginç bir istatistiği daha getirdi.

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Haaland, Galatasaray dahil bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 23 takımdan daha fazla gol atma başarısı gösterdi.

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İşte Haaland’ın Devler Ligi’nde bu sezon gol sayısında geçtiği takımlar…

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Galatasaray, Real Madrid, C.Brruge, Kızılyıldız, Olympiakos, Shakhtar, Atalanta, Atletico, Lokomotiv, Leverkusen, Napoli, Genk, Barça, Inter, Dortmund, Slavia, Leipzig, Zenit, Lyon, Benfica, Chelsea, Valencia, Lille.

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Erling Haaland, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 13 resmi maçta toplam 20 gol atmayı başardı.

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Yetenekli oyuncu, bu yıl U20 Dünya Kupası’nda Norveç’in Honduras’ı 12-0 yendiği maçta da 9 gol birden atarak rekor kırmıştı.

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1997’de Malezya’nın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Gençler Şampiyonası’nda Brezilya’nın Güney Kore’yi 10-3 yendiği maçta 6 gole imza atan Adailton, rekorun önceki sahibiydi.

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Napoli'nin Salzburg'a attığı en güzel 5 golü izliyoruz...

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