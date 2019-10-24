'Erkan Zengin hocalık ya-pa-maz!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fatih Karagümrük'te teknik direktör - oyuncu olarak görev alan Erkan Zengin için çarpıcı bir yorum geldi.
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Yazarımız Tahir Kum, Erkan Zengin hakkında şöyle konuştu...
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Süleyman Hurma, başarısı bir yana, yaptığı enteresan işlerle de adından sıkça bahsettiriyor. Bunlardan biri belki de en enteresanı futbolcusu olan Erkan Zengin’i aynı zamanda takımın teknik direktörlük görevine getirmesi oldu.
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Ardından da, Teknik Direktör Erkan Zengin ilk çıktığı resmi maçında kendi attığı iki golle hocalık hayatına üç puanla start verdi!
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9. MADDEYE DİKKAT
Hal böyle olunca birkaç gün önce ‘T.D.’ olan o Erkan, bir anda sosyal medyada TT oluverdi! Bu Türk futbolunda bir ilkti... Peki TFF talimatlarına göre bir futbolcu aynı zamanda teknik direktör olabilir miydi? Daha kimse birbirine bunu sormadı.
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Cevap çok net: “O-la-maz”
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Talimat kimlerin teknik direktör olup olamayacağını ‘Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Talimatı’nda belirlemiş. Burada kulüplerin kimlerle çalışabileceğinin çerçevesi çizilmiş. O talimatın 9. Maddesi’nde de, “Bu talimatta belirtilen esaslar dışında hiç kimse, bir kulüpte bir teknik adamın görevini üstlenemez” denmiş. Bu kadar açık ve net.
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Geçtik, teknik adamlık lisansının veya kulüple imzalanan teknik direktörlük sözleşmesinin TFF’ye ibraz edilme zorunluluğunu, talimatta açıkça “Hiç kimse ilgili takımın statüsüne uygun kategorideki teknik adam lisansı, TFF’ye tescil edilmiş bir sözleşmesi olmaksızın, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayamaz, yönetemez ve yönlendiremez” denmiş.
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Ve hemen alt satırında da son noktayı koymuş : “Bu fıkra hükümlerini ihlal eden kişiler 1 yıl hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılır.” Ayıkla şimdi pirincin taşını Erkan hoca! Durum bu kadar net iken; hangi hukuk kafası o kulübü ve böyle bir futbolcuyu ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bırakır anlamış değilim.
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Tabii bu işin bir başka boyutu da, IFAB tarafından yürürlüğe sokulan teknik adamlara da kart gösterilmesi... Hadi diyelim Erkan hoca olarak kaldı. Kalamaz da...
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Mesela, maça kenarda teknik direktör olarak başlayan Erkan Zengin itirazlar neticesinde gördüğü sarı kartın sonrasında maçın ilerleyen dakikasında futbolcu olarak oyuna girdikten sonra bir sarı kart daha görürse ne olur?
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Mesela, oyuncu olarak kırmızı kart gören Erkan Zengin futbolcu olarak cezalı olduğu bir maçta kenarda teknik direktör olarak görev alabilir mi?