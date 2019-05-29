Erkan Zengin çıldırdı! Fenerbahçe derken...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
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Kader maçına damga vuran isim Erkan Zengin oldu...
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Sakaryaspor - Fatih Karagümrük finali meşalelerin temizlenmesi ve dumanın dağılmasının ardından yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başladı.
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3. Lig'deki yaş sınırlamasını protesto eden Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor futbolcuları maçın ilk dakikasında topa dokunmadı.
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Sakaryaspor taraftarının yaktığı meşaleler görüş mesafesini sıfıra indirirken bu durum futbolculara zor anlar yaşattı.
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Karşılaşmayı Selçuk ve Ahmet Arası'ın golleriyle 2-0 kazanan Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ve Menemen Belediyespor'un ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen 3. takım oldu.
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Erkan Zengin, Barış Özbek, Turgut Doğan Şahin, Mehmet Batdal, Bilal Aziz, Ramazan Civelek gibi isimler bulunuyor.
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GECEYE DAMGA VURDU
Kayserispor eski sportif direktörü Süleyman Hurma'nın satın aldığı Fatih ekibi, kısa sürede üst lige yükselirken geceye damga vuran isim Erkan Zengin oldu.
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Karşılaşma öncesi "Karagümrük ve Süleyman ağabeyi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim." açıklamasını yapan Erkan, Sakarya maçında muhteşem bir performans ortaya koydu.
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Erkan Zengin'in Ahmet Aras'ın golünde yaptığı asist de çok konuşuldu. Öyle ki Aras, gol sevincini tek başına kutlarken diğer takım arkadaşları Erkan Zengin'e doğru koştu.
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Maçın her anında oyuna ağırlığını koyan tecrübeli futbolcu finaller öncesi taraftara verdiği sözü de tutmuş oldu.
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O dönem Eskişehirspor forması giyen Erkan'ın transfer süreci Türkiye'nin gündemindeydi.
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Erkan Zengin, 2014-2015 sezonun devre arasında çok konuşulan bir transfer döneminin ardından Trabzonspor'a transfer olmuştu.
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FENERBAHÇE İLE TRANSFER SAVAŞI
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında transfer savaşının yaşandığı dönemde ilk olarak sarı lacivertlilerle anlaşan Erkan, daha sonra bordo mavili ekibin Eskişehirspor'la el sıkışmasıyla birlikte Trabzon'a gitmişti.
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Erkan Zengin, Trabzonspor'la yaşadığı ayrılığın ardından Eskişehir'e geri döndü, daha sonra ise İsveç'in yolunu tuttu. Süper Lig'de gösterdiği performans sonrası İsveç Milli Takımı'na yükselen Erkan burada da başarılı bir süreç geçirdi.
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MAÇTAN NOTLAR
Süleyman Hurma'nın Cüneyt Dumlupınar hamlesi de işe yaradı ve başarılı teknik adamla uzun yıllar sonra üst lig zaferi kutlandı.
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SAKARYA TARAFTARI ALKIŞ ALDI
Mücadeleye akın eden Sakaryaspor taraftarı muhteşem bir performans ortaya koydu.
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Yeşil siyahlı ekibe gönül veren binlerce taraftar Bursa'ya akın etti.
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Karşılaşma sonrası ise büyük üzüntü yaşandı.
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Bir dönem Erkan Zengin ile birlikte İsveç Milli Takımı'nın başarısı için ter döken Zlatan Ibrahimovic, futbol yaşamına MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de devam ediyor...