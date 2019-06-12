Ergin Ataman'dan dikkat çeken tepki! Sahaya böyle çıktı ve...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yapılan play-off final serisi ikinci maçına taraftarlar, ilk müsabakada olduğu gibi yoğun ilgi gösterdi.
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci karşılaşmasında taraftarlar, salonun bu maç için ayrılan bölümünün tamamına yakınını doldurdu.
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Anadolu Efes taraftarları, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Fenerbahçe taraftarı da pota arkasında kendilerine ayrılan tribünden sarı-lacivertli ekibe destekte bulundu.
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Anadolu Efes'te 2 değişiklik
Lacivert-beyazlı takımda başantrenör Ergin Ataman, serinin ilk maçına göre yabancı oyuncu tercihinde 2 değişiklik yaptı.
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Deneyimli teknik adam, ligde uygulanan 5 yabancı oyuncu kuralı kapsamında ilk müsabakada görev verdiği Adrien Moerman ile Krunoslav Simon'u kadroya almadı.
Ataman, bu isimlerin yerine Rodrigue Beaubois ile Brock Motum'a şans tanıdı.
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Basketbol camiasından maça ilgi
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisinin ikinci maçını basketbol camiasından birçok isim takip etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca saha kenarından izledi.
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Ergin Ataman'a Fenerbahçeliler yine tepki gösterdi
Fenerbahçe taraftarı, serinin ilk maçında olduğu gibi bu karşılaşma öncesinde de Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.
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Sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.
Anadolu Efes taraftarı ise bu durumu alkışlar ve ıslıklarla protesto etti.
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Ataman, kulaklıkla çıktı
Öte yandan Ergin Ataman'ın maç öncesi takımların ısındığı esnada sahaya kulaklıkla gelmesi dikkati çekti.
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Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maça kulaklıkla çıkan Ataman'ın, play off final serisi ilk maçında Fenerbahçeli taraftarların kendisine yönelik küfürlü tezahüratları nedeniyle sahaya böyle çıktığı öğrenildi.
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Ataman, karşılaşmada ilk düdüğün gelmesiyle birlikte kulaklıkları çıkardı.