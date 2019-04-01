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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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01 Nisan 2019 - 09:57,

Eren Derdiyok sürprizi! Sezon sonunda...

Galatasaray'da kadro dışı olan Eren Derdiyok hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

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Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in Serdar Aziz ile birlikte devre arası kampına götürmediği ve daha sonra kadro dışı bırakılan İsviçreli forvet Eren Derdiyok hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Sarı kırmızılı takımla olan sözleşmesi mayıs ayında sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcunun yeni adresi yine Süper Lig olacak gibi.

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Yeni sezonda öncelikle forvet hattını sağlama almak isteyen Beşiktaş, Galatasaray'dan ayrılacak olan Eren'i gündemine aldı.

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Burak Yılmaz'a alternatif bir futbolcu için arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar daha önce eski futbolcusu Cenk Tosun ve Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi'yi listesine dahil etmişti.

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Eren Derdiyok'un menajeri tecrübeli golcüyü sezon sonunda Beşiktaş'a getirileceğini yönetime iletti.

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Bu gelişmeler üzerine takıma faydası olacağı düşünülen Eren için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirilecek.

7/11ASTRONOMİK RAKAMA HAYIR

ASTRONOMİK RAKAMA HAYIR

Yeni sezonda küçülmeyi düşünen ve bu nedenle astronomik transferlerden kaçınacak olan yönetim Eren Derdiyok'la makul bir rakam istemesi durumunda masaya oturacak.

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Beşiktaş Yönetimi'nin Eren Derdiyok dışında Cenk Tosun ve Vedat Muriqi alternatiflerini de masaya yatıracağı ve ondan sonra karar kılacağı öğrenildi.

9/11EREN DE GELMEK İSTİYOR

EREN DE GELMEK İSTİYOR

Bu arada Eren'in Beşiktaş'tan gelecek olan bir teklife hayır demeyeceği öne sürüldü.

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Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, 90'da gelen golle Tottenham'ı devirdi...

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