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Spor Arena

Eray İşcan çileden çıkardı! Ateş püskürdüler...

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'la oynadığı Türkiye Kupası mücadelesinde Eray İşcan performansıyla taraftarın tepkisini çekti.

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İşte Konya'da 2 gol yiyen ve düşük performansı ile maçta en çok tepki gören isim olan Eray İşcan için Twitter'dan yapılan çarpıcı yorumlar...

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Eray İşcanGalatasaraytepkisosyal medya

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