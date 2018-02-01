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Eray İşcan çileden çıkardı! Ateş püskürdüler...
Spor Arena
Eray İşcan çileden çıkardı! Ateş püskürdüler...
Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'la oynadığı Türkiye Kupası mücadelesinde Eray İşcan performansıyla taraftarın tepkisini çekti.
Hürriyet Haber
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İşte Konya'da 2 gol yiyen ve düşük performansı ile maçta en çok tepki gören isim olan Eray İşcan için Twitter'dan yapılan çarpıcı yorumlar...
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Eray İşcan
Galatasaray
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