Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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En zengin futbolcular! 2 Süper Lig yıldızı listede...
Futbolcuların kazandığı ücretler hepimizde merak konusu olurken, bir çoğumuz ne kadar kazandıklarını tahmin bile edemiyoruz. Yaptıkları işler, futboldan kazandıkları paralar baz alındığı zaman en zengin 30 futbolcuyu sizin için derledik. İşte en zengin 30 futbolcu ve Süper Lig'den 2 isim...
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Futbolcuların kazandığı ücretler hepimizde merak konusu olurken, bir çoğumuz ne kadar kazandıklarını tahmin bile edemiyoruz. Yaptıkları işler, futboldan kazandıkları paralar baz alındığı zaman en zengin 30 futbolcuyu sizin için derledik. İşte en zengin 30 futbolcu ve Süper Lig'den 2 isim...
Hürriyet Haber
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Casillas (34 milyon Euro)
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Robinho (36 milyon Euro)
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Steven Gerrard (37 Milyon Euro)
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Robbie Fowler (37.5 milyon Euro)
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Frank Lampard (38 milyon Euro)
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Ryan Giggs (40 milyon Euro)
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Robbie Keane (41 milyon Euro)
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Raul (44 milyon Euro)
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Michael Owen (47 milyon Euro)
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Henry (48 milyon Euro)
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Rio Ferdinand (50 milyon Euro)
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Rivaldo (53 milyon Euro)
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Wayne Rooney (63 milyon Euro)
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Samuel Eto'o (65 milyon Euro)
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Ronaldinho (73 milyon Euro)
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Kaka (78 milyon Euro)
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Pogba (80 milyon Euro)
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David Villa (81 milyon Euro)
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Alexis Sanchez (81 milyon Euro)
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Kun Aguero (86 milyon Euro)
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Luis Suarez (86.3 milyon Euro)
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Griezmann (88 milyon Euro)
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Raheem Sterling (89 milyon Euro)
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Harry Kane (91 milyon Euro)
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Eden Hazard (130 milyon Euro)
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Zlatan (120 milyon Euro)
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Cristiano Ronaldo (144 milyon Euro)
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Neymar (180 milyon Euro)
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David Beckham (200 milyon Euro)
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"Don Kişot gibi yel değirmenleriyle savaşıyoruz" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...