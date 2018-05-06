"En uçuk gerilim filmi senaryosu..."

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın kritik Akhisarspor galibiyetini yazarlarımız Hakan Ünsal ile Kanat Atkaya kaleme aldı. İşte o yazılar...
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HAKAN ÜNSAL: KAZANANLAR KULÜBÜ
Kupa maçında Akhisar’a karşı oynayan takım ile Beşiktaş derbisini kazanarak gelmiş takımın aynı olmayacağı, deplasmanda da olsa etkisinin daha fazla olacağı belli bir maçtı. Okan hocanın maçın başında önde baskı ile başlaması, kontrolü Galatasaray’a vermeme amaçlıydı. Bunun üstüne Galatasaraylı oyuncular da maça yavaş tempoda başlayınca ilk çeyrek ortada, pozisyonsuz ve kısır geçti. İlk organize ve Galatasaray’ın DNA’sını ortaya çıkaran hücum girişimi gol oldu. Fakat gerçek olan bir şey vardı ki, yavaş ve beklenti altında geçen ilk çeyrekte bile sarı kırmızılı oyuncuların maçı kazanacağına dair vücut dilleri ve özgüvenleri yeterli mesajı veriyordu. Bu da derbi zaferi etkisiydi.
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Galatasaray’ın en zor dönemde, en önemli maçları rahat geçmesini sağlayan, 18 dakikada maçı koparan, 3 dakikada maçın adamı olan Rodrigues yine devreye girdi ve Galatasaray adına ilk yarının kolay geçmesini sağladı. Rodrigues’in bu sene verdiği katkının benzerini Feghouli ve Belhanda verseydi, Galatasaray ligi çok erken bitirirdi.
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GOMIS’İN EN KÖTÜ MAÇI
İlk yarıda bulunan çabuk gollerin rahatlığıyla ikinci yarıya başlayan Galatasaray defansı, arkasına yapılan koşuları ve atılan topları seyredince golü ve pozisyonları yedi. Linnes’in bölgesini sık kullanan Akhisar’ı durduran Örümcek Adam Muslera oldu. Savunmanın üst üste yaptığı pozisyon hataları, Akhisar’ın maça güçlü şekilde dönmesini ve Galatasaraylı oyuncuların panik yapmasına sebep oldu. Aslında ikinci yarı yaşananlar neredeyse Alanya deplasmanının tekrarı gibiydi. Fatih hocanın değişiklikleri, oyundan düşen ve etkisiz kalan oyuncuları almanın yanında takımın düşen temposuna da müdahaleydi. Sinan ve Yasin önde etkili olamasalar da, takımın savunmasına ve önde baskı yaparak rakibin rahat oyun kurmasına engel oldular. Gomis’in, kariyerinin en kötü maçını oynamış olması, Galatasaray adına maçın son bölümünün kabus gibi geçmesinin ana sebebiydi. Her şeye rağmen bütün sezon takımı domine eden adamın kötü oynama hakkı da var.
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MAÇIN ADAMI... RODRIGUES-MUSLERA
YİNE, yeni, yeniden Rodrigues ve Muslera. En zor, en kritik haftalarda sadece maçları değil şampiyonluğu da kazandırdılar.
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KANAT ATKAYA: NEFES NEFESE
Galatasaray düğüm düğüm ilerleyen sezonun belki de en büyük düğümünü çözmek üzere Akhisar’daydı. Ligin ikinci perdesinde birinci dereceden rakiplerini kendi sahasında hem de çok üstün oynayarak geçen ancak deplasmanlarda elini ayağını nereye koyacağını bilemeyen bir ekibe dönüşen sarı kırmızılıların işi kâğıt üzerinde görünenden daha zordu… Deplasman fobisini belirttik zaten. Üstüne rakibin sıralamadaki pozisyonundan dolayı yaşadığı tedirginliği ekleyin. Bir de tabii Akhisar’a kupadan elenmiş olmanın psikolojik etkisini… Haliyle fiziksel mücadele kadar zihinsel bir yükü de kaldırmak gerekiyordu istediğini alabilmek için…
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Fatih Terim’in hafta içinde sosyal medyadan yaptığı “Konsantrasyon” uyarısının “takım üzerindeki” etkisini ölçmek için ilk 18 dakikayı ölçü alırsak “Mesaj yerine ulaşmış” diyebilirdik… Rodrigues, önce Linnes-Feghouli hattından gelen topla, daha sonra ekmeğini kendi oynadığı taraftan çıkartarak skoru 3 dakika içinde 0-2’ye getirdi… Sonra ilk yarıda durumu nispeten idare etse de ikinci yarıda hızla kaosa yenik düşen bir Galatasaray seyrettik.
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Beşiktaş gibi çok sağlam bir rakip karşısında öndeyken bile adeta topu ısıran, daha fazlasını isteyen Galatasaray’ın Akhisar karşısında koca bir devreyi sahasına kapanarak, hem de bunu beceriksizce yaparak oynamaya çalışmasını akılla, mantıkla, futbol klişeleriyle açıklamak mümkün değil. Daha önce bahsi geçen zihinsel mücadelede sınıfta kalmaya başlayan, kalesini korumakta güçlük çeken Galatasaray giderek artan stres karşısında “panik atak” yerine “panik savunma” pozisyonuna geçti… Maçın sonu ufukta belirmişken, üstüne kontrolsüzce gelen rakibi eksik yakalamaya başlamışken kazanılan penaltının Gomis tarafından değerlendirilememesi en uçuk gerilim filmi senaryoları için bile “Yok artık!” dedirtecek bir hadiseydi! Bu kadar rahat başlayan bir maçın bu kadar büyük stresle bitmesi üzerine başka zamanlarda çok konuşulabilir ancak şartlar belli, hedef belli, yol kısa… Nefes nefese koşmaya devam...
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MAÇIN ADAMI:
İki gol atan Rodrigues maçın adamı gecenin kahramanıdır elbette ama Muslera’yı ne yapacağız?..