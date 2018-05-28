En çok kazanan hakem belli oldu! 7,8 Milyon TL...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Futbolda 2017-2018 sezonunun sona ermesinin ardından Türkiye'de görev yapan hakemlerin kazancı da belli oldu.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 25
Gerek Süper Lig gerekse alt liglerde görev yapan hakemlerin kaç para kazandıkları belli oldu. Açıklanan rakamlar ışından Türkiye Futbol Federasyonu hakemlere toplamda 7 milyon 784 bin 355 TL ödedi. İşte hakemlerin 2017-2018 sezonundaki kazançları ve zirvedeki isim...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 25
Serkan Tokat - 267 bin 65 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 25
Ali Şansalan - 276 bin 230 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 25
Volkan Bayarslan - 276 bin 800 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 25
Bahattin Şimşek - 280 bin 665 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 25
Koray Gençerler - 307 bin 665 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 25
Suat Arslanboğa - 324 bin 900 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 25
Arda Kardeşler - 326 bin 765 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
9 / 25
Alper Ulusoy - 333 bin 200 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
10 / 25
Özgür Yankaya - 343 bin 800 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
11 / 25
Barış Şimşek - 348 bin 900 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
12 / 25
Mustafa Öğretmenoğlu - 349 bin 400 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
13 / 25
Serkan Çınar - 354 bin 365 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
14 / 25
Yaşar Kemal Uğurlu - 374 bin 500 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
15 / 25
Cüneyt Çakır - 375 bin TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
16 / 25
Halil Umut Meler - 394 bin TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
17 / 25
Ümit Öztürk - 395 bin 300 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
18 / 25
Hüseyin Göçek - 397 bin 600 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
19 / 25
Halis Özkahya - 398 bin 300 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
20 / 25
Bülent Yıldırım - 408 bin 300 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
21 / 25
Mete Kalkavan - 408 bin 300 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
22 / 25
Fırat Aydınus - 418 bin 300 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
23 / 25
Ali Palabıyık - 425 bin TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
24 / 25
Süper Lig'de 2017-18 sezonu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı. İşte sarı-kırmızılı takımının Terim önderliğindeki şampiyonluğunun öyküsü... İzlemek için videoya tıklayınız...