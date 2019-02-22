En çok kazanan 15 kadın esporcu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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1/17
Alyona Kuvaeva
Ülke: Rusya
Sıra: 15
Nick: Candy
Toplam kazanç: 22.3 milyon dolar
Oyun: Hearthstone
2/17
Anastasiya Evdokina
Sıra: 14
Ülke: Rusya
Nick: Nast1a
Toplam kazanç: 23.2 milyon dolar
Oyun: Hearthstone
3/17
Christine Chi
Sıra: 13
Ülke: ABD
Nick: potter
Toplam kazanç: $24 milyon dolar
Oyun: CS:GO
4/17
Stephanie Harvey
Sıra: 12
Ülke: Kanada
Nicki: missharvey
Toplam kazanç: $26.3 milyon dolar
Oyun: CS:GO
5/17
Julia Kiran
Sıra: 11
Ülke: İsveç
Nick: juliano
Toplam kazanç: $26.9 milyon dolar
Oyun: CS:GO
6/17
Wang Xinyu
Sıra: 10
Ülke: Çin
Nick: BaiZe
Toplam kazanç: $27.3 milyon dolar
Oyun: Hearthstone
7/17
Chen Yuvan
Sıra: 9
Ülke: Çin
Nick: GLHuiHui
Toplam kazanç: 30 milyon dolar
Oyun: Hearthstone
8/17
Zainab Turkie
Sıra: 8
Ülke: İsveç
Nick: zAAz
Toplam kazanç: $30.5 milyon dolar
Oyun: CS:GO
9/17
Anna Ananikova
Sıra: 7
Ülke: Rusya
Nick: Ant1ka
Toplam kazanç: 32 milyon dolar
Oyun: CS:GO
10/17
Ksenia Klyuenkova
Sıra: 6
Ülke: Rusya
Nick: Vilga
Toplam kazanç: 41.4 milyon dolar
Oyun: CS:GO
11/17
Sarah Harrison
Sıra: 5
Ülke: İngiltere
Nick: Sarah Lou
Toplam kazanç: 50 milyon dolar
Oyun: Dead or Alive 4
12/17
Marjorie Bartell
Sıra: 4
Ülke: ABD
Nick: Kasumi Chan
Toplam kazanç: 55 milyon dolar
Oyun: Dead or Alive 4
13/17
Ricki Ortiz
Sıra: 3
Ülke: ABD
Nick: Ricki Ortiz
Toplam kazanç: 81 milyon dolar
Oyun: Street Fighter V
14/17
Katherine Gunn
Sıra: 2
Ülke: ABD
Nick: Mystik
Toplam kazanç: 122 milyon dolar
Oyun: Halo: Reach
15/17
Sasha Hostyn
Sıra: 1
Ülke: Kanada
Nick: Scarlett
Toplam kazanç: 266 milyon dolar
Oyun: StarCraft II
16/17
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