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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sabah
22 Şubat 2019 - 16:06,

En çok kazanan 15 kadın esporcu

Espor sadece oyun oynamaktan ibaret değil! Pek çok oyuncu profesyonel arenada oyun oynayarak adını duyuruyor, turnuvalarda kupa kaldırıyor ve daha önemlisi ciddi paralar kazanıyor. Esporun son zamanlarda dikkat çeken özelliğiyse sadece erkeklerin değil kadınların da ciddi anlamda merak göstererek bu dünyaya adım atması.

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1/17

Alyona Kuvaeva

Ülke: Rusya

Sıra: 15

Nick: Candy

Toplam kazanç: 22.3 milyon dolar

Oyun: Hearthstone

2/17

Anastasiya Evdokina

Sıra: 14

Ülke: Rusya

Nick: Nast1a

Toplam kazanç: 23.2 milyon dolar

Oyun: Hearthstone

3/17

Christine Chi

Sıra: 13

Ülke: ABD

Nick: potter

Toplam kazanç: $24 milyon dolar

Oyun: CS:GO

4/17

Stephanie Harvey

Sıra: 12

Ülke: Kanada

Nicki: missharvey

Toplam kazanç: $26.3 milyon dolar

Oyun: CS:GO

5/17

Julia Kiran

Sıra: 11

Ülke: İsveç

Nick: juliano

Toplam kazanç: $26.9 milyon dolar

Oyun: CS:GO

6/17

Wang Xinyu

Sıra: 10

Ülke: Çin

Nick: BaiZe

Toplam kazanç: $27.3 milyon dolar

Oyun: Hearthstone

7/17

Chen Yuvan

Sıra: 9

Ülke: Çin

Nick: GLHuiHui

Toplam kazanç: 30 milyon dolar

Oyun: Hearthstone

8/17

Zainab Turkie

Sıra: 8

Ülke: İsveç

Nick: zAAz

Toplam kazanç: $30.5 milyon dolar

Oyun: CS:GO

9/17

Anna Ananikova

Sıra: 7

Ülke: Rusya

Nick: Ant1ka

Toplam kazanç: 32 milyon dolar

Oyun: CS:GO

10/17

Ksenia Klyuenkova

Sıra: 6

Ülke: Rusya

Nick: Vilga

Toplam kazanç: 41.4 milyon dolar

Oyun: CS:GO

11/17

Sarah Harrison

Sıra: 5

Ülke: İngiltere

Nick: Sarah Lou

Toplam kazanç: 50 milyon dolar

Oyun: Dead or Alive 4

12/17

Marjorie Bartell

Sıra: 4

Ülke: ABD

Nick: Kasumi Chan

Toplam kazanç: 55 milyon dolar

Oyun: Dead or Alive 4

13/17

Ricki Ortiz

Sıra: 3

Ülke: ABD

Nick: Ricki Ortiz

Toplam kazanç: 81 milyon dolar

Oyun: Street Fighter V

14/17

Katherine Gunn

Sıra: 2

Ülke: ABD

Nick: Mystik

Toplam kazanç: 122 milyon dolar

Oyun: Halo: Reach

15/17

Sasha Hostyn

Sıra: 1

Ülke: Kanada

Nick: Scarlett

Toplam kazanç: 266 milyon dolar

Oyun: StarCraft II

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