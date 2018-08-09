En çok bonservis ücreti ödenen Türk futbolcular...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>En çok bonservis ücreti ödenen Türk futbolcular...
Futbol

En çok bonservis ücreti ödenen Türk futbolcular...

Dünya yıldızlarının rekor bonservis ücretleriyle transferleri gerçekleşirken Türk futbolcular için ödenen en yüksek bonservis ücretlerini sizler için derledik.

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Dünya yıldızlarının rekor bonservis ücretleriyle transferleri gerçekleşirken Türk futbolcular için ödenen en yüksek bonservis ücretlerini sizler için derledik.

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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TARIK DAŞGÜN - 5 MİLYON EURO

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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AYHAN AKMAN - 6.5 MİLYON EURO

Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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FATİH TEKKE - 7.5 MİLYON EURO

Trabzonspor'dan Zenit'e

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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BURAK YILMAZ - 8 MİLYON EURO

Galatasaray'dan Bejing Guoan'a

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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MEVLÜT ERDİNÇ - 8.5 MİLYON EURO

Sochaux'tan PSG'ye

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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GÖKDENİZ KARADENİZ - 8.7 MİLYON EURO

Trabzonspor'dan Rubin Kazan'a

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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MEHMET TOPUZ - 9 MİLYON EURO

Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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YUNUS MALLI - 12.5 MİLYON EURO

Mainz'dan Wolfsburg'a

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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EMRE MOR - 13 MİLYON EURO

Dortmund'dan Celta Vigo'ya

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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CENGİZ ÜNDER - 13.4 MİLYON EURO

Başakşehir'den Roma'ya

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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ENES ÜNAL - 14 MİLYON EURO

Manchester City'den Villarreal'e

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (21 MİLYON EURO)

Freiburg'tan Leicester City'e

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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HAKAN ÇALHANOĞLU - 22 MİLYON EURO

Leverkusen'den Milan'a

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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CENK TOSUN - 22 MİLYON EURO

Beşiktaş'tan Everton'a

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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ARDA TURAN - 41 MİLYON EURO

Atletico'dan Barcelona'ya

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş - LASK Linz maçının özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...

Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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