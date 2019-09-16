Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Emre'siz Fenerbahçe'nin planı belli oldu! İlk 11'de...
Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak 4. haftanın kapanış maçını Halis Özkahya yönetecek. 7 puanlı Fenerbahçe, 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor’u yenerse yeniden zirveye yükselecek. Sarı lacivertliler, bu kritik mücadeleye sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu’ndan yoksun çıkacak.
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Fenerbahçe, Süper Lig’de 4. haftanın kapanış maçında bu akşam lider Alanyaspor’a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Haftaya 7 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe, 9 puana sahip rakibini yendiği taktirde yeniden liderlik koltuğuna oturacak.
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Sarı lacivertliler bu kritik karşılaşmada Emre Belözoğlu’ndan yoksun mücadele edecek. A Millli Takım formasıyla Andorra maçında 90 dakika görev yaptıktan sonra ağrıları sebebiyle Moldova mücadelesine çıkamayan Emre, Alanyaspor kafilesinde yer almadı.
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ISLA VE HASAN ALİ DE YOK
Teknik direktör Ersun Yanal, Emre’nin yerine orta sahada Luiz Gustavo’ya görev verecek. Sambacı ile birlikte orta alanda mücadele edecek diğer isim Tolga olacak. Isla ve Hasan Ali’nin sakatlıklarının sürmesi sebebiyle sağ bekte yine Ozan, sol bekte de Dirar forma giyecek. Ersun Yanal'ın sahaya çıkarmayı planladığı 11 şu şekilde: