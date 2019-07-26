Emre'den taraftara: Formayı yere atmayın"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Maç sonunda tartıştığı rakibiyle tünelde gerilim yaşayan Emre Belözoğlu, olayların yatışmasıyla soluğu tribünlerde aldı.
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Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli tribünlerce büyük sevgi seliyle karşılandı.
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Önce taraftarlara seslenen Emre, "Burada bizi hiç yalnız bırakmadınız, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu takımın arkasında olmaya devam edin. Bu takım bu sene savaşacak, mücadele edecek ve size layık olacak " dedi.
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Taraftarlar imzalamaları için formalarını yere atınca, "Atmayın. Fenerbahçe forması kutsaldır; yere atılmaz" dedi ve birkaç forma imzalayarak sahiplerine geri verdi.
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Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, “Ben buraya Fenerbahçe takımına hizmet etmeye geldim. Formaya herkes gibi eşit mesafede duruyorum. Hoca kimi düşünüyorsa onu oynatacaktır” dedi.
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Güçlenerek yollarına devam etmek istediklerini söyleyen Emre Belözoğlu, “Fenerbahçe bizim gönlümüzde dünyanın en büyük takımı” diyerek şunları söyledi: “Tabi ki dünya futbolunun gerçekleri var. Bu takımlar hemen hemen her sene Avrupa kupalarında çok büyük başarılara imza atıyorlar, kendi liglerinde de şampiyonluğun en önemli adayılar. Seviye olarak bizim üzerimizde takımlar. Bu seviyede zor ve sert maçların bizi lige çok iyi hazırlayacağına inanıyorum. Sayın başkanımızın da dediği gibi Fenerbahçe’ye yakışır oyuncular kadromuza dahil olmaya devam edecektir. Güçlenerek yolumuza devam etmek istiyoruz.” Belözoğlu son olarak, “Hazırlık maçlarında sonuçlardan çok maçta neyi doğru neyi yanlış yaptık bunların daha önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.