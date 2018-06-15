Emre'den flaş açıklamalar: Sinirden gözyaşı döktüm

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türk futbolunda fark yaratan, tarihe kazınan başarılara imza atan, mesleğinin olgunluk çağında yıldız bir isim o. Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ve üç çocuğuyla birlikte NTV’ye konuk oldu.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Tuğba Dural’ın eski bayramlara dair hatıralarını sorduğu Emre Belözoğlu, “Bayramlar her geçen sene bir öncekini aratıyor. Benim çocukluğum İmrahor, Yedikule’de geçti. Kısa bir dönem Zeytinburnu’na taşındık. Çok küçük bir Rum mahallesinde büyüdüm. Özellikle Ramazan’da sokaklara yayılan sofralar, herkesin beraber açtığı iftarlar, sahurlar ve yine herkesin komşuluk ilişkisinden çok aile ilişkisiyle bayramlaştığı sabah namazından sonraki anlar aklımda kalmıştır” diye anlattı.
Foto: AJANSLAR
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"ANTREMANA ÇIKABİLMEM İÇİN 4 KİLO VERMEM GEREKTİ"
Arda Turan’ın da Atletico Madrid’te oynadığı dönemde fiziksel olarak değiştiğini, çok kilo verdiğini belirten Tuğba Dural’a, Emre Belözoğlu katıldığını belirtti ve kendi tecrübesini anlattı. “İspanya ligi çok zor bir lig; hem teknik hem fiziksel anlamda çok hazır olmanız gerekiyor. Arda’yı da çok iyi hazırladılar; Atletico Madrid’te mükemmel seneler geçirdi. Barcelona’da da öyle. Şöyle bir anımı anlatayım: Atletico Madrid’e ilk geldiğimde imza attım, kilo ve yağ testlerim yapıldı. 75,5 kilo çıktım; Fenerbahçe’de oynadığım kiloya yakın bir kiloydu. Bana hoca, ‘Bizde oynaman için değil, antrenmana çıkman için 71,5 kiloya düşmen gerekiyor. Bir ay süre veriyoruz sana’ dedi. Bir sporcu için dört kilo vermek çok zordur. Sadece antrenmana çıkabilmek için bir ayda o kiloyu vermiştim” dedi.
Foto: AJANSLAR
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"DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORUM"
Tuğba Dural, kendisini asi görüp görmediğini sorduğunda, Emre Belözoğlu samimiyetle yanıtladı: “Çok küçük yaşlarda çok büyük sorumluluklar alıyorsunuz. Bir anda kendinizi çok başka bir yerde buluyorsunuz. Ben profesyonel olarak bu mesleğe 16 yaşında başladım. 12-13 yaşlarında da yine asi bir oyuncuydum saha içinde. Kaybetmeyi sevmeyen, elinden geldiğince sahada her şeyini veren... Okulun bahçesinde bile böyle bir çocuktum. Bunu değiştiremiyorum, değiştirmek de açıkçası hiç istemiyorum. Çünkü bu beni sahaya hala motive eden en asil duygum. Kaybetmeyi sevmiyorum. Bu bana bazen hatalar yaptırdı. Hiç istemediğim diyaloglara girmek zorunda kaldım. Eve geldiğimde, çok samimi söylüyorum, bazen sinirden gözyaşı döktüğüm zamanlar da olmuştur” dedi.
Foto: AJANSLAR
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"TUĞBA'YI RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM"“Emre ve Tuğba Belözoğlu çiftinin tanışma hikayeleri ilk görüşte aşk mıydı?” Emre Belözoğlu anlattı: “Ben Tuğba’yı çok daha önce, tanışmamızdan dört-beş sene önce rüyamda görmüştüm. Hiç tanımıyordum. Gördüğümde onu bir yerden hatırladığım aklıma geldi. Tanıştıktan 15-20 gün sonra ona kendisini rüyamda gördüğümü söyledim. Hatta ilk tanıştığımızda üzerindeki kıyafeti dahi rüyamda görmüştüm” dedi.
Foto: AJANSLAR
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"BU KONUDA TUTUCUYUM"
Emre ve Tuğba Belözoğlu çiftinin üç çocuklu güzel bir ailesi var. Ömer Akif, Zeynep Neda, Meryem Leyla... Çocuklarının isimlerini Emre Belözoğlu kendisinin koyduğunu söyleyerek “Bu konuda biraz tutucuyum sanırım. İsim konusunda, özellikle çocukların çok doğru isimler alması gerektiğine inanıyorum. Anlamlarının olmasına, karakterli insanların isimlerini seçmeye gayret ettim. Ömer’i Hazreti Ömer’den dolayı seçtim. Neda’yı, Osmanlıca bir isim olduğu için koydum. Meryem’i de, en iffetli kadın Meryem olduğu için istedik” dedi. (NTV)