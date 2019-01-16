Emre Mor'u defterden sildiler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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21 yaşındaki Emre Mor'un La Liga'daki macerası da kısa sürüyor.
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İşte detaylar...
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İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Emre Mor'u kulüpten göndermek istiyor. Disiplinsiz davranışları ile kulüpte gözden düşen milli futbolcu ise istediği kulübü bulmakta zorluk çekiyor.
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İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre, Emre Mor'u 14 milyon Euro'ya alarak tarihinin ikinci en pahalı transferini yapan Celta Vigo'nun ya bu ay ya da sezon sonunda onu elden çıkaracak.
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21 yaşındaki futbolcunun kadrodaki eski yerini almasının imkansız olduğu ifade ediliyor.
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SÜPER LİG'DE BİLE İSTENMİYOR
Milli takıma yükseldiği dönemde Süper Lig kulüplerinin radarına giren Emre Mor'a artık Türk kulüpleri de ilgi göstermiyor. Başarısız Borussia Dortmund macerasının ardından Celta Vigo'da da tutunamayan Emre Mor, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.
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Fatih Terim'in takımda disiplini bozacak bir oyuncu istemediğini söylemesi üzerine bu öneri değerlendirmeye alınmadı. Terim, Emre Mor'a ilk kez milli forma şansı vermişti.
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Ligde son 5 maçta forma giyemeyen Emre Mor, 36 maçlık Celta Vigo kariyerinde sadece 1 gol ve 3 asist yaptı. Emre en 5 Aralık 2018'de son Real Sociedad ile oynanan Kral Kupası rövanş maçında forma giydi.