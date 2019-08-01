Emre Mor'a Fatih Terim kuralları! Yakın takip...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray'ın geçici transferi için Celta Vigo ile anlaşma sağladığı Emre Mor, kısa zaman içinde sarı-kırmızılı takıma katılacak. Transfer, camiada olumlu karşılanırken, genç oyuncunun geçmiş kulüplerinde gösterdiği disiplinsiz tavırlar karşısında teknik heyetin bir dizi tedbir alacağı ifade edildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşte detaylar...
2
Daninmarka'da üstün yeteneği keşfedilip Avrupa'ya açılan Emre Mor, sahada gösterdiği vasat altı performansı, disiplinsiz tavırları ve kadro dışılarla gözden düşmüştü.
3
Fatih Terim'in transferi için ön ayak olduğu Emre Mor için çok özel bir planının olduğu ortaya çıktı.
4
Takım içi disiplini sağlamakla usta olan Fatih Terim ile birlikte, öz kimliğini tekrar bulması beklenen Emre Mor için bir dizi sıkı karar alındığı dile getirildi.
5
FLORYA'YA YAKIN EV
Emre Mor'u yakın takibe almak isteyen sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncuya Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yakınında bir ev tahsis edeceği ifade edildi.
6
SOSYAL MEDYA YARDIMI
Öte yandan sosyal medya paylaşımları ile eleştirilen yıldız adayının paylaşımları da Florya ekibinin süzgecinden geçecek. Emre Mor bu paylaşımlarında uzman ekibin desteğini alacak.
7
YAKIN TAKİP
Emre Mor'un idmanlardaki performansının yanı sıra, oyuncunun beslenme programı ve özel yaşamı sürekli mercek altında olacak.
8
İPLE ÇEKİYOR
Fatih Terim'in transferine onay verdiği Emre Mor, İmparator ile çalışmak için can atıyor. "Geçmişten ders aldım, artık futbolumla konuşulmak istiyorum" diyen genç yıldız şu sözleri sarf etti:
9
Benim Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. O büyük bir teknik adam.
10
Büyük bir takıma geldiğim için mutluyum. Transferim sonuçlandı ve uzun zamandır bu anı bekliyordum. Benim Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var.
11
Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. O büyük bir teknik adam. Takım arkadaşlarımla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Hazır bir haldeyim.
12
Sadece çalışmalara odaklandım. Benim için başarılı bir hazırlık dönemi geçti.