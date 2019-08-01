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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01 Ağustos 2019 - 15:13,

Emre Mor'a Fatih Terim kuralları! Yakın takip...

Galatasaray'ın geçici transferi için Celta Vigo ile anlaşma sağladığı Emre Mor, kısa zaman içinde sarı-kırmızılı takıma katılacak. Transfer, camiada olumlu karşılanırken, genç oyuncunun geçmiş kulüplerinde gösterdiği disiplinsiz tavırlar karşısında teknik heyetin bir dizi tedbir alacağı ifade edildi.

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İşte detaylar...

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Daninmarka'da üstün yeteneği keşfedilip Avrupa'ya açılan Emre Mor, sahada gösterdiği vasat altı performansı, disiplinsiz tavırları ve kadro dışılarla gözden düşmüştü.

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Fatih Terim'in transferi için ön ayak olduğu Emre Mor için çok özel bir planının olduğu ortaya çıktı.

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Takım içi disiplini sağlamakla usta olan Fatih Terim ile birlikte, öz kimliğini tekrar bulması beklenen Emre Mor için bir dizi sıkı karar alındığı dile getirildi.

5FLORYAYA YAKIN EV

FLORYA'YA YAKIN EV

Emre Mor'u yakın takibe almak isteyen sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncuya Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yakınında bir ev tahsis edeceği ifade edildi.

6SOSYAL MEDYA YARDIMI

SOSYAL MEDYA YARDIMI

Öte yandan sosyal medya paylaşımları ile eleştirilen yıldız adayının paylaşımları da Florya ekibinin süzgecinden geçecek. Emre Mor bu paylaşımlarında uzman ekibin desteğini alacak.

7YAKIN TAKİP

YAKIN TAKİP

Emre Mor'un idmanlardaki performansının yanı sıra, oyuncunun beslenme programı ve özel yaşamı sürekli mercek altında olacak.

8İPLE ÇEKİYOR

İPLE ÇEKİYOR

Fatih Terim'in transferine onay verdiği Emre Mor, İmparator ile çalışmak için can atıyor. "Geçmişten ders aldım, artık futbolumla konuşulmak istiyorum" diyen genç yıldız şu sözleri sarf etti:

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Benim Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. O büyük bir teknik adam.

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Büyük bir takıma geldiğim için mutluyum. Transferim sonuçlandı ve uzun zamandır bu anı bekliyordum. Benim Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var.

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Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. O büyük bir teknik adam. Takım arkadaşlarımla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Hazır bir haldeyim.

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Sadece çalışmalara odaklandım. Benim için başarılı bir hazırlık dönemi geçti.

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