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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
18 Haziran 2019 - 09:35,

Emre Mor yakalandı! Çapkınlık turu...

Futbol hayatını İspanya'nın Celta Vigo takımında sürdüren milli futbolcu Emre Mor yine özel hayatıyla gündemde.

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21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşlarıyla birlikte uçağa atladı. Soluğu Batı Akdeniz'de bulunan dünyaca ünlü tatil noktası Ibiza'da aldı.

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Önceki gece ise adadaki bir partiye katıldı. Sosyal medya hesabından da yalnızca erkek arkadaşları ile çektiği selfie'sini paylaştı.

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'Erkek erkeği tatil' havası yarattı. Ancak etiketlendiği kareler, çapkınlık turunda olduğunu ortaya çıkardı.

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Emre Mor ve erkek arkadaşlarının mekanda genç İspanyol kızlarla eğlendiği anlaşıldı.

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Genç futbolcunun futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelmesi büyük eleştirilere neden olmuştu.

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Emre Mor daha önce de Instagram üzerinden tanıştığı Angelica Perla isimli mankenle ilişkisi de gündeme gelmişti.

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Yıldız futbolcunun Brezilyalı modele 120 bin lira değerinde Mercedes otomobil hediye ettiği iddia edilmişti.

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Emre Mor, Borussia Dortmund'dan iki sezon önce 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Celta Vigo'da bir çok kez disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kaldı.

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Genç futbolcu Celta formasıyla 40 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist üretti.

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İsmi eski kulübü Barcelona ile anılan Neymar'ın, PSG formasıyla attığı ilk golü hatırlıyoruz...

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