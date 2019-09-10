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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
10 Eylül 2019 - 09:48,

Emre Mor, Yağmur Taktaş'tan kırmızı kart yedi

İspanya'nın Celta Vigo takımından Galatasaray'a transfer olan Emre Mor, yeşil saha yerine çapkınlıkta depara kalktı.

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Daha önce Brezilyalı güzel Angelica Perla'ya sosyal medyada kancayı takan Mor, genç kızdan yüz bulamamıştı.

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Ancak ünlü futbolcu, çapkınlıkta yine de pes etmedi.

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22 yaşındaki Mor, bu kez de 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ı sosyal medyada yakın markaja aldı.

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Çapkınların peşinden koştuğu Taktaş, Emre Mor'a pas vermedi.

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Taktaş'ı mesaj yağmuruna tutan Mor, önceki gün yakayı ele verdi.

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Mor'un genç kadınla buluşmak için bin dereden su getirmesi özel yazışmalarında ortaya çıktı.

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Futbolcunun 23 yaşındaki Adanalı güzelden yüz bulamaması ise "Emre yine mosmor" dedirtti.

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Taktaş'la özel yazışmaları ifşa olan Mor'un çapkınlıkta yine ofsayta düşmesi dalga konusu oldu.

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Mor, "Beni yine görmezden geleceksen bir daha yazmayacağım" dese de Yağmur Taktaş'tan yüz bulamadı.

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