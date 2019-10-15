Emre Mor uslu durmuyor! Yine ifşalandı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor uslu durmuyor. Daha önce Yağmur Taktaş'a attığı mesajları ortaya çıkan Mor'un, bu sefer de başka birine gönderdiği mesajlar ifşalandı.
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Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
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Dortmund ve Celta Vigo'daki davranışlarıyla dikkat çeken Mor, sarı-kırmızılı kulüpte de rahat durmadı.
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Geçtiğimiz ay, bir yarışmada adını duyuran kadına attığı mesajları ortaya çıkan genç futbolcu, sosyal medyada yine başına iş açtı.
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Bu sefer bir başka modele mesajlar gönderen milli futbolcu, ikinci kez ifşalandı.
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Bir genç kadına instagram üzerinden özel mesaj gönderen Emre Mor, kendisine Snapchat üzerinden ulaşmasını söyledi.
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Genç kadın ise kendisine gelen mesajı "Bazıları ifşalanmayı hak etti" notuyla paylaştı.
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Ardından Mor'u Snapchat üzerinden engellediği görseli ekledi.
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22 yaşındaki futbolcunun ikinci kez böyle bir olaya karışması üzerine sosyal medya kullanımı konusunda yönetimden uyarı alacağı konuşuluyor.