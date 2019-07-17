Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Emre Mor transferinde son dakika! İmza... | Son dakika haberleri...
Galatasaray-Emre Mor flörtü menajerlik şirketinin devreye girmesiyle bir anda krize dönüşmüştü.
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Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim sorunu çözdü, şirket aradan çekildi. Artık genç yıldızın, Aslan ile arasındaki pürüzleri gidererek imza atması an meselesi.
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İspanyol ekibi Celta Vigo’da forma giyen ancak kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan Emre Mor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşmüş ve “Bana bir şans ver hocam” diyerek, Galatasaray’a gelmek istediğini belirtmişti.
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Tecrübeli çalıştırıcı da Emre’nin transferine onay vermişti. Ancak kısa sürede bu transfer hareketliliği krize dönüşmüştü.
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Milli oyuncunun menajerlik şirketi WBD Capital, bu süreçte devre dışı bırakılmış ve olay yargıya taşınmıştı.
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Sarı-Kırmızılı yönetim uzun süren görüşmeler sonucunda menajerlik şirketi ile olan buzları çözdü.
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Bu gelişmenin ardından da transferin önündeki engel kalktı. Şu anda görüşmelerdeki tek sıkıntı 22 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray arasında kalan ufak pürüzler.
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Bu sorunlar da çözüldükten sonra Emre, Sarı-Kırmızılılar ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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GALATASARAY'DAN EMRE MOR'A SELÇUK İNAN TARİFESİ
Ayrıca Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre Galatasaray'ın, Celto Vigo'dan bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmaya hazırlandığı Emre Mor'la yaptığı pazarlıkların detayları ortaya çıktı.
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İspanyol ekibinde yılda 1 milyon Euro kazanan 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla ilk görüşmesinde kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı ancak olumsuz yanıt alınca geri adım atmak zorunda kaldığı öğrenildi.
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Yöneticilerin Mor'a, "Bu takımın kaptanı Selçuk İnan 4 milyon TL alıyor. Bu parayı vermemiz söz konusu değil. Daha yaşın çok genç olmasına rağmen Galatasaray senin için son fırsat olabilir. Bize göre paradan önce kendini yeniden ispatlamayı önemse" diyerek rest çektiği öğrenildi.
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Emre'nin bunun üzerine 4 milyon TL'nin karşılığı olan 625 bin Euro'yu kabul ettiği belirtildi.