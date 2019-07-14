Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Emre Mor transferinde büyük kriz! Yargıya taşındı...
Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un Galatasaray'a transferi büyük bir krize dönüştü. Milli futbolcunun transfer görüşmeleri için yetkilendirdiği WBD Capital şirketi, transfer sürecinde devre dışı bırakıldıklarını öne sürerek konuyu yargıya taşıdı.
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Şirketin CEO'su Erik Alonso da Sarı Kırmızılı yönetime yönelik sert eleştirilerde bulundu.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a yaptığı açıklamayla duyurduğu Emre Mor transferi, yaşanan son gelişmelerin ardından uluslararası bir krize dönüştü.
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21 yaşındaki yıldız ismin Sarı Kırmızılılar ile yürüttüğü görüşmeler için yetkilendirdiği WBD Capital isimli şirket, kendilerini devre dışı bırakmaya çalışmakla suçladıkları Emre'ye geçtiğimiz günlerde gönderdikleri tebligatta iddialara cevap vermesi için üç günlük bir süre tanımıştı.
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Söz konusu şirketin CEO'su Erik Alonso, aradan geçen süre içerisinde Emre'den kendilerine hiçbir cevap gelmediğini belirterek dün resmi Twitter hesabından peş peşe iki bildiri yayımladı.
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Alonso, 15 Temmuz günü konuyu yargıya taşıyacaklarını belirttikleri ilk bildirisinde Emre'yi kastederek "Buna mecbur kaldığımız için üzgünüz ancak sizden hiçbir yanıt gelmeyince başka seçeneğimiz kalmadı. Şayet yargı safhasından önce bizimle görüşmek isterseniz benimle doğrudan temas kurmaktan çekinmeyin." ifadelerini kullandı.
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Aynı zamanda FIFA menajeri olan Alonso, ikinci bidirisinde ise Galatasaray yönetimini sert sözlerle eleştirdi. "Emre'nin transferini engellemek gibi bir çabam asla yok. Hepiniz gibi ben de yaptığım işten para kazanıyorum ve bu transferde yaptığım işlerin tanınmasını istiyorum. Siz bedavaya çalışır mısınız" diye isyan eden Alonso, Sarı Kırmızılı yönetim hakkında şunları kaydetti:
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"Galatasaray ve Emre Mor'un bize yaptığı şey saygısızlık. Benim şirketimde ailelerini geçindiren insanlar çalışıyor ve eğer her işi bedavaya yaparsak bu insanlar ailelerine bakamaz. Bir şeyi çok net biliyorum. Galatasaray taraftarları, yöneticilerinden büyüktür."
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Daha önce Emre'nin kendilerini devre dışı bırakmaya çalıştığını Galatasaray yönetiminden öğrendiklerini ifade eden Alonso'nun son açıklamasında Sarı Kırmızılılar'ı açıktan hedef alması ise büyük bir şaşkınlık yarattı.