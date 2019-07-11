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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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11 Temmuz 2019 - 08:48,

Emre Mor transferinde büyük şok! Yargıya gidiyorlar...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor krizi yaşandı.

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Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen genç futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transferinde pürüz çıktı.

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İspanyol basınının geniş yer verdiği haberde, Emre Mor'un lisans alamayacağı iddia edildi. İşte detaylar...

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Galatasaray gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Gelecek sezon 3 kuvarda yarışacak olan Cimbom'da yeni transferlerin takıma kısa sürede katılacağı belirtiliyor.

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Galatasaray'ın en flaş hamlelerinden biri de kuşkusuz Emre Mor!

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Dortmund'dan Celta Vigo'ya geçen fakat burada istenileni veremeyen Emre Mor, sarı-kırmızılı formayı giymek için İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Emre Mor transferinde sürpriz bir kriz çıktı.

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İspanya'dan ElDesmarque, Galatasaray'ın Emre Mor transferindeki flaş gelişmeyi duyurdu.

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WBD Sports menajerlik şirketi, Emre Mor'un kendilerine yetki vermesine rağmen Galatasaray'a transferinde şirketi devreden çıkarmaya çalıştığını ve yargıya gitmeyi düşündüklerini açıkladı.

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Menajerlik şirketinin yaptığı Emre Mor'a gönderdiği mektupta; "Galatasaray tarafından 7 Temmuz 2019 tarihinde bize, anlaşmayı doğrudan kulüple müzakere etmeye çalıştığınız bildirildi.

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Önümüzdeki 3 iş günü içinde sizden yanıt alamazsak, hukuk ekibimiz gerekli adımları atacaktır" ifadeleri yer aldı.

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İspanya basını, WBD Sports menajerlik şirketinin onayı olmadan Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyuncuya lisans vermeyeceğini yazdı.

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