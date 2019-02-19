Emre Mor gaza geldi! Sevgiliye lüks hediye...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmre Mor gaza geldi! Sevgiliye lüks hediye...
GeriFutbol Emre Mor gaza geldi! Sevgiliye lüks hediye...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber: Takvim, Foto: Instagram
19 Şubat 2019 - 09:53,

Emre Mor gaza geldi! Sevgiliye lüks hediye...

Genç yetenek Emre Mor, Brezilyalı Angelica Perla’dan karşılık bulunca gaza geldi. Seksi modele, Mercedes hediye etti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/20

İşte detaylar...

2/20

İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Emre Mor, aşk hayatında gaza bastı...

3/20

21 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan takibe aldı.

4/20

Saklambaç'ın haberine göre, Emre Mor karşılık bulamayınca frene bastı. Birkaç gün sonra da sambacı modelin fotoğraflarına beğeni bıraktı. "Hala umudum var" mesajı yolladı.

5/20

Perla ise bu kez yeşil ışığı yaktı. O da Emre Mor'un fotoğraflarına beğeni bıraktı. Telefonuna gelen bildirimlerle yüzü gülen Emre Mor, büyük bir heyecana kapıldı.

6/20

İspanyol basınının iddiasına göre Emre Mor, 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı sevgilisine yolladı.

7/20

Mutluluktan havalara uçan genç model de Emre Mor'a teşekkür mesajları yolladı...

8/20

BİRLİKTE TATİL YAPMIŞLAR

İspanyol basını ikilinin geçtiğimiz yaz Fransa'da tatil yaptığını da yazdı. Ayrıca çiftin yakın bir tarihte Avrupa'da yeniden buluşacağı iddia edildi.

9/20

Perla'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar dikkat çekiyor.

10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20

Quintero akıl almaz gollerine devam ediyor!

Arjantin'de River Plate forması giyen genç yıldız Juan Quintero, takımının Rosario Central ile 1-1 berabere kaldığı maçta, inanılmaz bir gol kaydederek taraftarları sevince boğdu.

20/20

Günün en popüler bahislerini kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Lewis Hamilton ile Nicole Scherzinger'ın görüntülerini sızdırdılar!

Büyük aşk bitti mi? Fotoğrafları yaktı...

Galatasaray'dan sürpriz hamle!

Emre Mor gaza geldi! Sevgiliye lüks hediye...