Emre Mor Galatasaray'a söz verdi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Geride bıraktığımız sezon Celta Vigo'da bekleneni veremeyen Emre Mor, Galatasaray yolunda. İşte detaylar...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet, İHA
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet, İHA
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İmparator, A Milli Takımdaki eski gözdesini Galatasaray’a istedi, ilk görüşmede önemli bir söz alındı. 2018-19 sezonu için Şampiyonlar Liginde iddialı bir kadro hazırlığında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, planlarını yaptı. Terim’in, yeni sezonda kadroda görmek istediği isimlerden biri de A Milli Takım’a kazandırdığı Emre Mor oldu.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet, İHA
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UEFA’nın bütçe kısıtı yada ‘sattığın kadar al’ yani bonservis bedeli sınırlaması getirmesi beklenen G.Saray’da, Terim ‘kiralama’ formülü ile kulübe mali yani bonservis yükü de getirmeden yıldızları da kadrosuna katmanın hedefinde… Emre’nin kiralanması hem kontenjanın dolmaması hem de önemli bir oyuncunun kazandırılmasını isteyen Terim, talebini Başkan Cengiz ve Albayrak’a iletti.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet, İHA
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İlk görüşme yapıldı
Emre Mor’dan söz “ Türkiye’ye gelirsem tek adresim Galatasaray” Ve Galatasaray kulübü de Emre Mor’un menajeri Bektaş Demirtaş ile görüştü. Terim faktörü de Galatasaray’ın Emre Mor’un transferinde öne geçmesini sağladı. Sezon başında Borussia Dortmund’dan Celta Vigo’ya 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Emre Mor’u, kiralamak için G.Saray geri sayıma geçti. Emre Mor, kariyerinde özel bir yeri olan Fatih Terim için G.Saray’a önemli bir söz verdi. Henüz geleceği hakkında kesin bir karar vermeyen Emre G.Saray kulübü ve Terim’e “ Türkiye’ye gelirsem, forma giyeceğim tek kulüp Galatasaray olacaktır” dedi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet, İHA
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Kısaca sarı kırmızılı yönetim Emre’nin Türkiye’ye gelmesi halinde adresinin sarı kırmızılı takım olacağının sözünü aldı. Galatasaray Celta’ya “ Parlatalım” diyecek. Bu sezon Celta Vigo forması ile sadece 1 gol ve 3 asistle hayal kırıklığı yaratan Emre Mor, hakkında İspanyol ekibinin de kararı bekleniyor. Celta Vigo’nun disiplinsiz hareketleri nedeniyle de kadro dışı bıraktığı Emre Mor için G.Saray, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisi ile “ Bize kiralayın, Emre’nin Şampiyonlar Liginde de Galatasaray forması ile iyi bir sezon geçirmesini sağlayalım” diyerek ikna etmeyi planlıyor. G.Saray, hem genç oyuncunun hem de İspanyolların kararını beklemeye geçti.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet, İHA
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TERİM TATİLE ÇIKMADI, SOLUĞU FLORYA’DA ALDI
Sezonun sona ermesi, Galatasaray’ın 21.şampiyonluğa ulaşmasına karşın henüz tatile çıkmayan Fatih Terim, soluğu yeniden Florya’da aldı. Geçtiğimiz hafta Adana’ya giderek ailesini ziyaret eden Teknik Direktör Fatih Terim, yeni sezon planlamasını yapmadan tatile çıkmak istemedi. Florya’da ekibi ile beraber mesaiye devam eden Fatih Terim, yeni sezon öncesinde kamp hazırlıkları ve kadro planlamasını şekillendirmek adına çalışmalarını sürdürdü. Kamp ve transfer çalışmaları ile alakalı Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ile görüşüp raporunu sunduktan sonra tatile çıkmayı planlıyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet, İHA
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GALATASARAY’A ‘MUĞDAT ÇELİK’ TEKLİFİ
2018-19 sezonu planlamasına vakit kaybetmeden başlamak isteyen Galatasaray’a, Akhisarspor Kulübü ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik önerildi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncu Galatasaray’a teklif edilirken, bu konuda kararı Teknik Direktör Fatih Terim verecek. Sarı kırmızılı takımda alternatif oyuncu olarak ismi önerilen Muğdat Çelik, bu sezon Akhisar forması ile 7 gol kaydedip 9 asiste imza attı. Teknik Direktör Fatih Terim,Galatasaray yönetimi ile yeni sezon planlaması için yapacağı toplantıda bu konuya da karar verecek.