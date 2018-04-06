Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Emre Mor dönemi sona eriyor! Hocası resmen duyurdu...
Celta Vigo teknik direktörü Juan Carlos Unzue, Emre Mor'un neden kadroya almadığını açıkladı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen genç yıldız Emre Mor'la ilgili hocası Juan Carlos Unzue'den açıklama geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
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En son 11 Mart'ta oynanan Atletico Madrid maçında forma şansı bulan ve daha sonra kadroya alınmayan Emre Mor, Celta Vigo'nun bu hafta oynayacağı Sevilla maçı kadrosuna da dahil edilmedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Celta Vigo Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue de basın mensuplarının konu hakkındaki sorusu üzerine genç futbolcuyu kadro dışı bırakmasının nedenini açıkladı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Emre Mor'un antrenmanlarda takım arkadaşlarının gerisinde kaldığını söyleyen Unzue, "Onu kadroya almama nedenim davranışlarıyla ilgili. Bunu kendisine geçen hafta da söyledim. Antrenmanlarda takım arkadaşlarıyla eşit seviyede değil. Diğerlerinden farklı davranıyor" dedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Unzue ayrıca, "Sezon sona erdiğinde bazı şeylere karar vereceğiz" diyerek Emre Mor'un sezon sonunda takımdan gönderilebileceğini ima etti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Sezon başında 13 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya transfer olan ve kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olan Milli futbolcu, bu sezon La Liga'da 19 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist üretti.
Fotoğraflar: Arşiv
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20 yaşındaki futbolcu, Şubat ayında Celta'nın en iyi oyuncusu seçilmişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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