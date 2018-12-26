Emre Mor depremi! 21 yaşında peş peşe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türk futbolunun gelecek vaat eden futbolcuları arasında gösterilen Emre Mor kayıplarda...
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21 yaşındaki oyuncu, henüz çok genç olmasına rağmen futbolundan çok, skandalları ile ön planda. A Milli Takım formasıyla EURO 2016 turnuvasında performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, o dönem Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyiyordu.
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HERKESİN GÖZDESİYDİ
Avrupa devlerinin transfer radarına giren 21 yaşındaki oyuncu, 1 Temmuz 2016 tarihinde 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dourtmund'a transfer oldu.
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BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Taraftarın kendisinden büyük beklentileri olan Mor, Alman temsilcisinde bir sezon boyunca 19 maça çıkabildi. 475 dakika süre alan genç futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken 3 de asist üretti.
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YENİ TAKIMI CELTA OLDU AMA...
Dortmund'da dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel'in planları arasında yer almayı başaramayan Mor, 13 milyon Euro karşılığında La Liga takımı Celta Vigo'nun yolunu tuttu. Celta Vigo formasıyla toplamda 36 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu performansıyla eleştiri yağmuruna tutulurken antrenmanlardaki performans düşüklüğü sonrası kadro dışı kaldı.
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21 YAŞINDA PEŞ PEŞE CEZA...
Öte yandan kısa kariyerine bir çok olumsuz durum ekleyen Mor, toplamda 4 kez kadro dışı kalırken 2 kez de tesislere alınmadı. 1 defa da B takıma yollanan 21 yaşındaki futbolcu, 2 kez de para cezasına çarptırıldı. Bu sezon ise sadece 4'ü ilk 11 olmak üzere 9 maça çıkabilen Emre Mor, gol atamazken asist de üretemedi.
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GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR
İspanya ekibinde disiplinsiz davranışlarıyla 4 kez kadro dışı kalan genç futbolcunun devre arasında teklif gelmesi halinde bir kulübe kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.
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