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Futbol
19 Aralık 2019 - 12:49,

Emre Gönlüşen'in mesajı sonrası Barcelona...

Ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kanser hastalığının nüksettiğini açıklamıştı.

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Gönlüşen, geçtiğimiz Şubat ayında kanser olduğunu ve 3 aydır tedavi gördüğünü sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuştu.

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41 yaşındaki Emre Gönlüşen önceki akşam yine kendisine ait sosyal medya hesabından hastalığının nüksettiğini, "Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken Var’dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı" ifadeleriyle duyurdu.

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Gönlüşen'e bu açıklamasının ardından spor kulüplerinden, yıldız sporculara, meslektaşlarından hayranlarına bir çok isim kanserle mücadelesi için attıkları mesajlarla moral verdi.

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Son olarak dünya devi İspanyol ekibi Barcelona Kulübü sosyal medya hesabından başarılı spiker için mesaj yayınladı.

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Emre Gönlüşen'in tweetini alıntılayan Katalan ekibi, "El Clasico’yu kazanamadık ama olsun, hayat devam ediyor ve bu hayatta en önemli şey sağlık. Sevgili Emre ilk günden beri seninleyiz ve yine başaracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Gönlüşen de Barcelona'nın mesajına "Size ne kadar teşekkür etsem az" sözleriyle karşılık verdi.

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İşte Emre Gönlüşen'e gelen destek mesajlarından bazıları şöyle:

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