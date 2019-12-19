Emre Gönlüşen'in mesajı sonrası Barcelona...

Emre Gönlüşen'in tweetini alıntılayan Katalan ekibi, "El Clasico’yu kazanamadık ama olsun, hayat devam ediyor ve bu hayatta en önemli şey sağlık. Sevgili Emre ilk günden beri seninleyiz ve yine başaracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.