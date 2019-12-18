Emre Gönlüşen'e destek mesajları yağıyor

Gönlüşen, geçtiğimiz Şubat ayında kanser olduğunu ve 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuştu.
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Tedavisinin iyi gittiğini ifade eden Gönlüşen'den dün gelen haber ise sporseverleri üzdü.
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41 yaşındaki Emre Gönlüşen dün akşam yine kendisine ait sosyal medya hesabından hastalığının nüksettiğini, "Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken Var’dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı" ifadeleriyle duyurdu.
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Gönlüşen'e bu açıklamasının ardındanz destek mesajları yağarken, Beşiktaş Kulübü de ünlü ve başarılı spikere destek mesajı yayınladı.
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Siyah beyazlı kulüp Emre Gönlüşen'in tweetini alıntılayarak, "Koskoca ligi önde bitirmişsin, şanssız bir pozisyon olmuş, seri penaltılarla alacağına eminiz. Yanındayız Emre" ifadelerini kullandı.
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Evli ve iki çocuk babası Gönlüşen'e takipçilerinden ve meslektaşlarından çok sayıda destek mesajı geldi.