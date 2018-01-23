Emre Çolak krizi! İdmandan kovuldu

7-1'lik Real Madrid yenilgisi Deportivo La Coruna'da moralleri bozdu. La Liga'da Deportivo forması giyen temsilcimiz Emre Çolak, idmandan kovuldu.
Hürriyet Haber
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Hürriyet Haber
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7-1'lik Real Madrid yenilgisi Deportivo La Coruna'da moralleri bozdu. La Liga'da Deportivo forması giyen temsilcimiz Emre Çolak, idmandan kovuldu.
Hürriyet Haber
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"ÇALIŞMAK İSTEMİYORSAN ÇIK DIŞARI"
Deportivo Teknik Direktörü Cristóbal, oyuncusunun antrenmanda Çolak'a yönelerek, "Bir sorunun mu var? Çalışmak istemiyorsan çıkabilirsin. Haydi çık dışarı" diyerek genç yıldızı idmandan kapı dışarı etti.
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Bazı oyuncular Çolak'ı engellemeye çalışsa da başarılı orta saha antrenmanı terk etti. Hocası Emre Çolak'ın arkasından, "Sadece burada olmak isteyen bu takımda kalır" diyerek oyuncusuna gözdağı verdi.
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Bu sezon 15 lig maçına çıkan Emre Çolak 1 gol ve 1 asistlik katkı verebildi.