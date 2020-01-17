Emre Çolak, İspanya'ya damga vurdu! Golü attı ve atıldı

İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo, sahasında Racing Santander'i ağırladı. Bu karşılaşmaya damgasını vuran isim ise Emre Çolak oldu.Deportivo La Coruna, Racing Santader'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Merino ve 54. dakikada Emre Çolak kaydetti.Mücadelenin 31. dakikasında oyuna giren Emre Çolak, 54. dakikada Deportivo La Coruna'nın ikinci golünü kaydetti. Bu golün ardından, gol sevincinden dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.Hakem Barrera, gol sevincini taraftarla coşkulu bir şekilde kutlayan Emre Çolak'ı ikinci sarı kartını gösterdi ve oyundan attı.Emre Çolak kart sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Deportivolu taraftarlar da uzun süre maçın hakemini bu kararından ötürü protesto etti.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Deportivo, Racing Santander'i 2-1 mağlup etti.Haftaya son sırada başlayan Deportivo, Santander'i mağlup ederek 21 puan ile 21. sıraya yükseldi. Racing Santander ise 19 puanda kaldı ve 22. sıraya indi.Deportivo La Coruna, gelecek hafta sahasında Cadiz'i konuk edecek. Racing Santander ise sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak.Milli futbolcu, geçtiğimiz Aralık ayında Suudi Arabistan kariyerini sonlandırıp Deportivo La Coruna'ya geri dönmüştü.Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, 2008-2016 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti. 2018 yılında ise Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda'nın yolunu tutmuştu.