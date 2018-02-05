Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, efsane 11'ini açıkladı. Ağırlıkta birlikte oynadığı futbolculardan kurulu bir kadro kuran tecrübeli futbolcu, dünyaca ünlü yıldızları bir araya getirdi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Belözoğlu, Medipol Başakşehir'den takım arkadaşı Arda Turan ile ilgili de önemli bir açıklamada bulundu... İşte Belözoğlu'nun kadrosu:
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Taffarel
(Emre Belözoğlu, Galatasaray'dayken uzun yıllar birlikte oynadığı Taffarel'i kalede tek geçti)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Godin
(2012-2013 sezonunda Atletico Madrid forması giyen Emre, o dönem birlikte oynadığı Uruguaylı stoper Godin'ini ilk 11'ine de aldı)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Cannavaro
(2001 -2002 sezonunda Galatasaray'dan Inter'e transfer olan Emre, İtalyan ekibinde 115 maça çıktı. Bu zaman içerisinde dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte oynama fırsatı yakalayan Emre Belözoğlu'nun ilk 11'ine deyimi yerindeyse İnter damga vurdu. O isimlerden biri de Cannavaro...)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Zannetti
(Emre Belözoğlu, Arjantinli efsane oyuncu Javier Zannetti'yi takımında sağ bekte görevlendirdi)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Roberto Carlos
(Emre, Fenerbahçe'de birlikte oynadığı Brezilyalı yıldız Roberto Carlos'u ise sol beke koydu...)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Davids
(Tecrübeli futbolcu çoğunlukla forma giydiği kendi bölgesi olan ön liberoda dönemine damga vuran isimlerden olan Edgar Davids'i tercih etti)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Veron
(Emre, yine Inter'de birlikte forma şansı bulduğu Juan Sebastian Veron'u merkez orta sahada görevlendirdi)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Hagi
(Kendisinden çok şey öğrendiğini her fırsatta dile getiren Emre, Galatasaray'ın efsane ismi Hagi'yi 10 numara pozisyonunda değerlendirdi)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Alex
(Fenerbahçe'de de G.Saray'ın efsane olmuş ismi Hagi gibi Alex'in de değerli bir futbolcu olduğunun altını çizen Emre 10 numarada tek tercih yapmadı ve Hagi'nin yanına Alex de Souza'yı koydu)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Luiz Ronaldo
(Emre, otoriteler tarafından gelmiş geçmiş en iyi forvet oyuncusu olarak gösterilen Luiz Nazario de Lima Ronaldo ile aynı takımda oynama şansı bulmuştu (Inter). Emre forvet hattında Ronaldo'yu görevlendirdi)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Shearer
(2005 yılında Inter'den Newcastle United'a transfer olan ve 3 sezon Premier Lig'de forma giyen Emre Belözoğlu, Newcastle United'ın yanı sıra İngiltere Milli Takım'ının da önemli gol silahı olan Alan Shearer'ı da ilk 11'ine dahil etmeyi ihmal etmedi)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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BONUS İSİM
Arda Turan
(Emre, geçmişte Galatasaray'da şimdilerde Başakşehir'de birlikte oynadığı en yetenekli oyuncular sınıfında gördüğünü ifade ettiği Arda Turan'ın adının altını çizdi)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Öte yandan birlikte oynadığı Türk oyuncuları da sıralayan Emre Belözoğlu, değerli gördüğü şu isimleri söyledi: Selçuk İnan, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Bülent Korkmaz, Egemen Korkmaz, Okan Buruk, Burak Yılmaz, Mehmet Batdal ve Cenk Tosun isimlerinin çok değerli isimler olduğunun altını çizdi.