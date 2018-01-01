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Futbol

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ret!

Fenerbahçe'nin devre arası transferi için Emre Belözoğlu'na teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'nin devre arası transferi için Emre Belözoğlu'na teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... (Fotomaç / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)

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Özellikle orta sahada Ozan Tufan'dan beklenen performansı bir türlü alamayan Fenerbahçe'de devre arasında orta sahaya transfer için düğmeye basıldı.

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Sarı lacivertli ekip eski oyuncusu olan Emre Belözoğlu'na teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte yaşananlar...

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Yeniden takıma dönmesi gündeme gelen Emre Belözoğlu, teklifi kibarca geri çevirdi.

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Tecrübeli oyuncunun, kendisini arayarak nabız yoklayan Aykut Kocaman'a, "Fenerbahçe her zaman kalbimde. Ancak Göksel (Gümüşdağ) Başkan'a ve Abdullah Hoca'ya sözüm var. Beni anlayın" yanıtını verdiği bildirildi.

Emre BelözoğluFenerbahçeMedipol Başakşehir

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