Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Emre Belözoğlu sarı gördü bakın ne yaptı? Tribünler çıldırdı...
Ligin 29. haftasında şampiyonluğu ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarının bitimine dakikalar kala Emre Belözoğlu'nun sarı kart görmesinin ardından yaptığı hareket maça damga vurdu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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İşte karşılaşmada öne çıkan olaylar.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu maça yoğun ilgi göstererek takımlarına desteklerini gösterdi.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri birbirlerine başarılar dileklerinde bulundu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan bir Süper Lig ekibiyle ilk kez eski takımına rakip olarak çıktı. G.Saray tribünleri Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na top gelince tepki gösterdi.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Karşılaşmada tempo arttıkça futbolcular da sert müdahalelerde bulunmaya başladı. Donk'un Emre ve Arda'ya faulu sonrası futbolcular sarı kart bekledi. Ancak hakem Halil Umut Meler Hollandalı futbolcuyu uyardı. Arda Turan itirazlarını ilk yarı bitiminde südürünce soyunma odasına giderken sarı kart gördü.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Maçın hakemi sert müdahalelerde kartını fazla çıkarmayınca tribünler tarafından tepki gördü.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Tribünler Emre için kırmızı kart bekledi. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde tecrübeli oyuncu sarı kart gördü. Emre'nin kart görmesi sonrasında 'Bunların hepsini yazın' imasında bulunarak işarette bulunması maça damga vurdu. Sarı-Kırmızılı tribünler bu hareket sonrası kırmızı kart bekledi.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Belözoğlu, soyunma odasına girerken hakem Umut Meler'e doğru öfke ile yöneldi. Arda, Emre'nin ağzını kapatıp gönderdi
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Galatasaray, 60. dakikada Mariano'nun attığı şık golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Sarı-Kırmızlılar 90. dakikada ise Adebayor'un kendi kalesine attığı golle durumu 2-0 yaptı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.