Emre BelÃ¶zoÄŸlu Ozan Tufan'Ä±n peÅŸini bÄ±rakmÄ±yor! BugÃ¼n...

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Spor Arena
09 AÄŸustos 2019 - 14:25,

Emre BelözoÄŸlu Ozan Tufan'Ä±n peÅŸini bÄ±rakmÄ±yor! Bugün...

Yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren FenerbahÃ§e'de bugÃ¼nkÃ¼ idmanda ilgi Ã§ekici gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler vardÄ±...

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FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ±, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sabah saatlerinde FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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Teknik DirektÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idman saat 11.00â€™da baÅŸladÄ±.

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KoÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan 3 gruba ayrÄ±lan futbolcular 5â€™e 2 top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.

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Yine 3 grup halinde dar alanda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ift kale maÃ§larÄ±n ardÄ±ndan antrenman, bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla tamamlandÄ±.

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SarÄ± lacivertli ekip, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda 10 AÄŸustos Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Demir Grup Sivasspor ile bir hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yapacak.Â

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FenerbahÃ§e ligin ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ise 19 AÄŸustos'ta GaziÅŸehir'i KadÄ±kÃ¶y'de aÄŸÄ±rlayacak.

7EMRE, OZANIN PEÅžÄ°NDE

EMRE, OZAN'IN PEÅžÄ°NDE

FenerbahÃ§e'nin bugÃ¼n idmanÄ±ndaki fotoÄŸraflarda dikkat Ã§eken detay yine Emre BelÃ¶zoÄŸlu-Ozan Tufan diyaloÄŸu oldu.

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BelÃ¶zoÄŸlu, son Cagliari maÃ§Ä±nda genÃ§ futbolcuyu attÄ±ÄŸÄ± gole raÄŸmen pozisyon hatasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle uyarmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°ki oyuncu arasÄ±nda ilk yarÄ±nÄ±n son anlarÄ±nda yaÅŸananlar Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.

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SarÄ± lacivertli ekibin bugÃ¼nkÃ¼ idmanÄ±nda da Emre ve Ozan birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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BelÃ¶zoÄŸlu, Ozan'a tecrÃ¼belerini aktarÄ±rken genÃ§ futbolcu da aÄŸabeyinin tavsiyelerini dinledi.Â 

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FenerbahÃ§e'de Serdar Aziz de takÄ±mdan ayrÄ± dÃ¼z koÅŸu yaptÄ±.

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Ersun Yanal taraftarlardan destek istedi

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal, son oynanan Cagliari maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan taraftardan her koÅŸulda destek isteyerek, "OnlarÄ±n desteÄŸiyle hedef ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz" demiÅŸti.

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