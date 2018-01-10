Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun FenerbahÃ§e'ye transfer olacaÄŸÄ± iddialarÄ± yeniden gÃ¼ndemde. BaÅŸakÅŸehir kaptanÄ±nÄ±n FenerbahÃ§e'ye transfer olacaÄŸÄ± haberlerinin ardÄ±ndan Emre BelÃ¶zoÄŸlu da kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Ä°ÅŸte yaÅŸananlar:
Spor Arena Haber
SON GÃœNCELLEME
Spor Arena Haber
SON GÃœNCELLEME
1 / 5
Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun FenerbahÃ§e'ye transfer olacaÄŸÄ± iddialarÄ± yeniden gÃ¼ndemde. BaÅŸakÅŸehir kaptanÄ±nÄ±n FenerbahÃ§e'ye transfer olacaÄŸÄ± haberlerinin ardÄ±ndan Emre BelÃ¶zoÄŸlu da kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Ä°ÅŸte yaÅŸananlar:
Spor Arena Haber
SON GÃœNCELLEME
2 / 5
FenerbahÃ§e, kariyerini Medipol BaÅŸakÅŸehir'de sÃ¼rdÃ¼ren eski futbolcusu Emre BelÃ¶zoÄŸlu'yu transfer etmek iÃ§in giriÅŸimlere baÅŸladÄ±. HabertÃ¼rk'Ã¼n haberine gÃ¶re FenerbahÃ§e AsbaÅŸkanÄ± Ali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile Antalya'da kritik bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. Emre BelÃ¶zoÄŸlu'ndan da bu iddialara yanÄ±t gecikmedi. Ä°ÅŸte transferde ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran o iddia:
Spor Arena Haber
SON GÃœNCELLEME
3 / 5
Arda Turan ile prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan BaÅŸakÅŸehir'de flaÅŸ bir ayrÄ±lÄ±k Ã®ddiasÄ± gÃ¼ndeme geldi. FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Aykut Kocaman'Ä±n isteÄŸi Ã¼zerine sarÄ± lacivertlilerin gÃ¼ndemine Emre BelÃ¶zoÄŸlu geldi. AsbaÅŸkan Ali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, tecrÃ¼beli yÄ±ldÄ±z ile Antalya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve Emre ile tÃ¼m ÅŸartlarda anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Spor Arena Haber
SON GÃœNCELLEME
4 / 5
YaÅŸanan geliÅŸmelerin Ã¼zerine FotomaÃ§ gazetesi FenerbahÃ§e muhabiri Emre Bol'un ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu ise FenerbahÃ§e ile transfer iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini herhangi bir anlaÅŸma da yapmadÄ±klarÄ±nÄ±, Ã§Ä±kan haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Spor Arena Haber
SON GÃœNCELLEME
5 / 5
Emre yakÄ±n Ã§evresine, FenerbahÃ§eli yÃ¶neticiler ile her zaman gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸini ancak bunun transfer deÄŸil, dostÃ§a, abi-kardeÅŸ, arkadaÅŸ ÅŸeklinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Emre, FenerbahÃ§e'ye futbolcu olarak dÃ¶nme ihtimalinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu, futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra ise sarÄ± lacivertli kulÃ¼be hizmet edebileceÄŸini belirtti.Â