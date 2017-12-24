« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Futbol
Basketbol
Voleybol
eSpor
Yazarlar
Canlı Skor
Videolar
Diğer
Fikstür
Puan Durumu
Motor Sporları
Diğer Sporlar
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Futbol
Haberler
>
Spor Haberleri
>
Futbol
>
Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...
Futbol
Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...
Medipol Başakşehir
'in kaptanı
Emre Belözoğlu
Kasımpaşa
'yı 2-1 mağlup ettiği maçta adeta çılgına döndü. İşte yaşananlar...
Spor Arena Haber
24.12.2017 - 18:25
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 18:32
Spor Arena Haber
24.12.2017 - 18:25
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 18:32
1 / 7
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçta adeta çılgına döndü. İşte yaşananlar... İşte yaşananlar... (Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY)
Spor Arena Haber
24.12.2017 - 18:25
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 18:32
2 / 7
Medipol Başakşehir'in deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu çok sinirlendi.
Spor Arena Haber
24.12.2017 - 18:25
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 18:32
3 / 7
Maç boyunca tribünlerin sık sık protestosuna uğrayan futbolcu 76. dakikada oyundan alınınca olanlar oldu.
Spor Arena Haber
24.12.2017 - 18:25
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 18:32
4 / 7
Emre Belözoğlu 76. dakikada yerini Tunay Torun'a bırakıp yedek kulübesine geldiğinde yedek kulübesinin arkasında yer alan seyircilerle tartıştı.
Spor Arena Haber
24.12.2017 - 18:25
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 18:32
5 / 7
Belözoğlu bir ara elinde olan içeceği tribünlere fırlatacakken son anda teknik heyet tarafından sakinleştirildi.
Spor Arena Haber
24.12.2017 - 18:25
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 18:32
6 / 7
Spor Arena Haber
24.12.2017 - 18:25
SON GÜNCELLEME
24.12.2017 - 18:32
7 / 7
Emre Belözoğlu
Medipol Başakşehir
Kasımpaşa
Süper Lig
tribün
PAYLAŞ
CANLI SKOR CEBİNDE!
Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.
SMS GÖNDERİLDİ!
Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER