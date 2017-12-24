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Futbol

Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte o anlar...

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçta adeta çılgına döndü. İşte yaşananlar...

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Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçta adeta çılgına döndü. İşte yaşananlar... İşte yaşananlar... (Hürriyet / Fotoğraflar: Emre OKTAY)

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Medipol Başakşehir'in deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu çok sinirlendi.

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Maç boyunca tribünlerin sık sık protestosuna uğrayan futbolcu 76. dakikada oyundan alınınca olanlar oldu.

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Emre Belözoğlu 76. dakikada yerini Tunay Torun'a bırakıp yedek kulübesine geldiğinde yedek kulübesinin arkasında yer alan seyircilerle tartıştı.

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Belözoğlu bir ara elinde olan içeceği tribünlere fırlatacakken son anda teknik heyet tarafından sakinleştirildi.

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Emre BelözoğluMedipol BaşakşehirKasımpaşaSüper Ligtribün

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