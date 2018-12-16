Emre Belözoğlu bombası! Ali Koç ile başbaşa...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İşte tüm bu gerçekleri ve sarı lacivertli takımda Ersun Yanal ile birlikte yaşanacakları Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar tek tek açıkladı...
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Fenerbahçe'yi çok iyi bilen Ahmet Ercanlar, Haber Global'deki "Kontra" programında adeta bombayı patlattı ve Emre Belözoğlu'yla ilgili yaşanan o flaş gelişmeyi duyurdu... İşte Ahmet Ercanlar'ın ses getirecek açıklamaları...
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- Abdurrahim Albayrak’ın 1-1 bitirdikleri Başakşehir maçı sonrası “Puan farkını koruduk” açıklaması çok yanlış. Puan öndeyken korunur gerideyken değil.
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- Fenerbahçe’de pazartesi öğlene kadar Ersun Yanal’ın gelme ihtimali düşüktü. Fenerbahçe 17’inciliğe düşünce yönetim Başkan Ali Koç’u ikna etti. Ersun Yanal’ın tek çıkış noktası olduğu düşünüldü ve o akşam anlaşma sağlandı.
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- Ersun Yanal ilk antrenmanda futbolculara dokunmaya çalıştı. Onlara takım olma duygusunu aşılamaya çalıştı. Fenerbahçeli futbolcular maç içinde oyundan keyif almıyordu. Acı çektikleri belliydi. Ersun Yanal ilk önce bu durumu düzeltmeye çalışacak.
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- Fenerbahçe'de transfer için çalışmalar başladı. Comolli’ye talimat verildi, Ersun Yanal’ın bilgisi dahilinde hazırlıklar başladı.
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- Takımdan ayrılacaklar da olabilir. Gönderilmesi düşünülen oyuncular da var. Ozan-Tolgay takası da konuşuluyor. Sezon başında da konuşuldu.
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- Tolgay Fenerbahçe’ye çok faydalı olur ama Ersun Yanal, Ozan’ı 6 aylığına bir şans daha verebilir. Ozan tam Ersun Yanal’ın sistemine uygun bir oyuncu.
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- Fenerbahçe’de Metin Şen yönetimden uzaklaşmış durumda. Kulübe çok fazla gitmeyecek. Yönetim toplantılarına girecek ama günlük akışta daha dışarıda duracak.
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- Şunu çok net söyleyebilirim ki Metin Şen başkan Ali Koç ile görüşmüş, kongreye gitmesi gerektiğini söylemiş, hatta demiş ki” beni de dışarıda bırak yeni bir yönetim kur”. Şimdiki yönetimde kararları belli isimlerin almasını eleştirmiş.
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- Emre Belözoğlu ile Ali Koç’un bir görüşme yaptığını duydum. Bire bir görüştüler. Fikir alışverişi yaptılar. Bu sene için Emre’nin Başakşehir’den ayrılmasına ihtimal vermiyorum ama uzun vadede Emre Fenerbahçe’ye hizmet edecektir. Emre çok güçlü bir karakter. Fenerbahçe’ye çok faydalı olur.
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