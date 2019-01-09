Emre Belözoğlu açıkladı: 'Volkan bırakana kadar...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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38 yaşındaki Emre Belözoğlu, hem Medipol Başakşehir'i hem de tarihinin en kötü ve sıkıntılı günler yaşayan eski takımı Fenerbahçe'yi hem Türk futbolunu hem de Volkan Demirel'in affedilmesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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İşte Emre Belözoğu'nun değerlendirmeleri;
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HERKES BİRAZ BAŞAKŞEHİR'İN GİZLİ HAYRANI
'Öndeler ama yapamayacaklar' algısı var. Bu bizim için iyi. Bunun içinde birazcık gizli hayranlık yattığını düşünüyorum. İyi bir kadromuz var ama ekonomik olarak 4 takımın gerisindeyiz. Futbol kimsenin tekelinde olmasın elbette ama şirketleşmenin önünün açılması gerekiyor. Başakşehir'in yakaladığı başarıyı yakalayabileceklerini diğer takımlara inandırdık. 'Şampiyon olsa kim tura çıkacak' yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. 5 yıllık bir kulüpten bahsediyorsunuz. Her yıl şampiyonluğa oynuyor. Taraftarımız başarıyla ve iyi oyuncu gelmesiyle artabilir. Robinho'dan beklentimiz yüksek. Şampiyonluk için böyle havaları teneffüs etmiş oyunculara ihtiyaç var. Ligde 51 puanın 42'sini alacak takım var mı düşünmek lazım!
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F.BAHÇE YARALI OLDUĞUNU HİSSETTİRMEMELİ
Fenerbahçe için dışarıdan konuşmak kolay. Yıllarca o kulübün içinde bulundum. En güzel dönemleri de en zor dönemleri de gördüm. Bu tabloya rağmen taraftarın vermiş olduğu destek mükemmel. Ben İsmail Kartal zamanında 10 bini geçmeyen maçlar oynadığımızı hatırlıyorum Kadıköy'de... Büyük takımlarda oyuncu grubu aidiyeti kaybetmeye başladığında bu sıkıntılar ortaya çıkar. Çünkü o aidiyeti hisseden oyuncu, kötü zamanda da sahiplenir takımı. Fenerbahçe en çok bu sıkıntıyı yaşadı. Ersun Yanal'la beraber hava bir değişti. Ama ikinci yarı hiçbir takımın işi kolay değil. Büyük takımlar yaralı olduğunu rakiplerine hissettirmemeli. F.Bahçe ilk yarı bunu hissettirdi.
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AFFEDİLMESİ DEĞERLİ
Volkan Demirel çok yakın arkadaşım. İyi Fenerbahçeli demeyeceğim, büyük Fenerbahçeli... Affedilmesi, takımın içinde olması çok değerli benim için. Kulübe kendini adayan futbolcu kolay bulunmuyor. Aşılmayacak bir problem yokmuş demek ki. Fenerbahçe'de zaten Türk kaleci kültürü var. Volkan bırakana kadar bu kültürü Harun gibi Berke gibi isimlere aşılayacak.
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DEVLETİN DESTEĞİ ÖNEMLİ
TÜRKIYE'DEKI belediyelerin spora ve sporcuya yatırımlarını kimse göz ardı edemez. Kulüplere bu destek verilmese, bu ülkedeki spora destek verecek çok az insan kalır. Bunu kimse yadsımasın. Devletimiz ve belediyeler, gücünü spora aktararak çok önemli bir misyon üstlendiler.
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VAR MÜKEMMEL DEĞİL AMA...
VAR hatayı tamamen ortadan kaldıramaz. Bu kadar tecrübem olmasına rağmen büyük takım stadına gittiğimde ben de etkileniyorum. Doğal olarak hakem de etkileniyor. Ama iyi niyetleriyle ilgili şüphem yok. Üzerlerindeki baskı azaldı. Yeter ki bunu tembellik olarak görmeyip kendilerini geliştirsinler.
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KOCAMAN VE AVCI TABULARIMI YIKTI!
Futbolu bırakıp bırakmama konusunda kesin karar vermedim. Önümde 6 aylık bir süre var.Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı'yı tanıdıktan sonra teknik direktörlüğe karşı olan tabumu yıktım. Hoca olabilirim. Sportif direktörlük de yapabilirim ama bu sistemin oturması için federasyonun desteklediği bir yapı oluşmalı.
İngilizce, İtalyanca, biraz İspanyolca biliyorum. Futboldan sonra dilleri geliştireceğim. Bazı arkadaşlarım futbolu bırakıyor, bir bakıyorum 2 ay sonra göbeği salmış. Ben o motivasyonu kaybedemiyorum. Yani bıraksam da hayata karşı tutkumu kaybedemem.
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ABDÜLKADİR'İ BEĞENİYORUM
EN beğendiğim genç oyuncular İrfan Can (Başakşehir) ve Abdülkadir (Trabzonspor). Bu arada Ozan Tufan için Fenerbahçe zor bir kulüptü. Ama hâlâ genç ve yaşadıklarından ders çıkarabilir.
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GENÇKEN KIYMETİMİ BİLEMEDİLER
Bizim kıymetimizi de yaşlanınca anladılar (gülüyor)... Tabii ki şaka yapıyorum! Allah'a çok şükür çok güzel bir kariyerim oldu. Gençlere bu mesleğin kıymetini bilmelerini anlatmayı görev edindim.
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James Harden durdurulamıyor!
NBA'de son haftaların en formda oyuncusu Harden, Denver Nuggest karşısında 32 sayı, 5 ribaunt ve 14 asistle üretti.