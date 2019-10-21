Emre Belözoğlu acı içinde: "Kırık var..."

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in attığı gollerle 2-1 kazanarak 3 puana ulaşmayı başardı.
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Maçtan dikkat çekici ayrıntılar şu şekilde...
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3 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Ersun Yanal, önceki hafta 1-0 kaybedilen Antalyaspor maçından 3 değişiklik yapıp Denizlispor’un karşısına çıktı. Yanal fıtık ameliyatı olan Dirar’ın yerine Hasan Ali’ye şans verirken, sakat Kruse’nin yokluğunda Rodrigues’i oynattı. Sezon başından bu yana stoper olarak oynattığı Jailson’u kızağa çeken deneyimli çalıştırıcı Serdar’ı sahaya sürdü. Fenerbahçeli oyuncular ısınmaya ise asker selamının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Tişörtlerde “Vatan size minnettar” yazısı da yer aldı.
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YANAL YILLAR SONRA DENİZLİ'DE!
YANAL YILLAR SONRA DENİZLİ’DEFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha önce görev yaptığı Denizlispor’a rakip oldu. Yeşil siyahlılarda 1996 yılında ve 1998-2000 seneleri arasında çalışan Yanal, yıllar sonra Atatürk Stadı’na çıktı. İki takım da 10 sene sonra Denizli’de karşı karşıya geldi. Son olarak 2009-2010 sezonunda 09 Ağustos 2009’da Denizli’de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe rakibini Guiza’nın golleriyle 2-0 yendi. Fenerbahçe, 2005-2006’da ise bu statta şampiyonluğu kaybetti. Kümede kalma savaşı veren Denizlispor’la 34'üncü Haftada karşılaşan sarı lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kalırken, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırdı.
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ALİ KOÇ YALNIZ BIRAKMADI!
Denizlispor ve Fenerbahçe’nin lig tarihinde 39'uncu kez karşı karşıya geldiği karşılaşma öncesinde taraftarlar, 19 bin kişilik Denizli Atatürk Stadı’nı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 400 Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi. Denizlisporlu futbolseverler Türk bayraklarıyla koreografi yaparak görsel şölen sundu. Maraton tribününde de "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı dev bayrak açıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden izledi.
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Kaburgasında kırık değil çatlak olduğu iddia ediken Emre'nin geçtiğimiz gün idmanda yer alması büyük sürpriz yarattı. Ağrısı olmayan tecrübeli oyuncuyla özel bir görüşme yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın Denizlispor maçı için, "Vücudunu iyi tanıyorsun. Oynayıp oynamama kararını sen vereceksin" dediği ileri sürüldü.
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Bunun üzerine kaptan, fedakarlık yaparak oynama kararı aldı; fakat sonucu kötü oldu.
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İkinci yarıda ağrılarına dayanamayan 38 yaşındaki futbolcu, acı içinde kenara geldi. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 64. dakikasında yerini Deniz Türüç'e bıraktı.
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Sakatlığı hakkında konuşan Emre, "Çok büyütülecek bir durum değil, kırık var. Bu havayı yakalamak ve bunu devam ettirmek büyük takımların geleneğinde var. İnşallah kazanarak devam ederiz." dedi.
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"Bazen taraftarlarımız hak etmediğim kadar teveccüh gösteriyorlar" diyen Emre, "Ben de tüm takım arkadaşlarım gibi elimden geleni yapmak istiyorum. Bugün ben çıktıktan sonra da sadece bir kere pozisyon verdik." ifadelerini kullandı.
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Denizlispor'un yeni hocasının rakiplerine motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Emre, "Denizlispor'da yeni bir hocanın gelmesi bir motivasyon sebebiydi, bizim için bu bir talihsizlikti. Denizli çok güzel bir şehir, her zaman Süper Lig'de olması gereken bir takım. Onlara da başarılar diliyorum. Umuyorum bu sezon taraftarlarımızı mutlu edebiliriz." diye konuştu.
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Süleyman ARAT objektifinden maçtan çok özel kareler sizlerle...