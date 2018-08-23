YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Transfer sezonunun bitmesine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala hareketli saatler yaÅŸanÄ±yor.
DHA / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Alternatif sol bek arayan Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin yolu, bu kez de Akhisarsporlu Ã–mer Bayram iÃ§in kesiÅŸti.
DHA / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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GeÃ§en hafta Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yÄ± transfer etmek iÃ§in yarÄ±ÅŸa giriÅŸen ezeli rakipler, Akhisarspor'un A Milli TakÄ±m'da da forma giyen futbolcusuna talip oldu. GeÃ§en hafta Emre Akbaba'yÄ± sarÄ±-lacivertlilerin elinden alan Galatasaray'Ä±n Ã–mer iÃ§in Akhisar'a dÃ¼ÅŸÃ¼k bir bonservis bedeli Ã¶nerdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
DHA / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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FenerbahÃ§e'nin ise Akhisar yÃ¶netimine oyuncunun fiyatÄ±nÄ± sorduÄŸu, yeÅŸil-siyahlÄ±larÄ±n bonservis bedelini 3.5 milyon Euro olarak belirlediÄŸi iddia edildi.
DHA / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Akhisarspor'da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sezonunu geÃ§iren 27 yaÅŸÄ±ndaki gurbetÃ§i sol bek, takÄ±mÄ±yla TÃ¼rkiye KupasÄ± ve SÃ¼per Kupa'yÄ± kaldÄ±rÄ±p Ã§ifte kupa sevinci yaÅŸadÄ±. TÃ¼rkiye'de daha Ã¶nce 2012-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Kayserispor'da forma giyip 1'inci Lig'de ÅŸampiyonluk yaÅŸayan Ã–mer, geÃ§en Mart ayÄ±nda ilk kez A Milli TakÄ±m'a Ã§aÄŸrÄ±lÄ±p 27 Mart'ta KaradaÄŸ'la oynanan Ã¶zel maÃ§ta ilk kez Ay-YÄ±ldÄ±zlÄ± formayÄ± giydi.
DHA / Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Sezon Ã¶ncesi MuÄŸdat, Soner AydoÄŸdu, Olcan gibi futbolcularÄ±nÄ± kaybeden Akhisarspor'da baÅŸkan HÃ¼seyin EryÃ¼ksel, daha Ã¶nce kadrolarÄ±ndaki Ã–mer ve saÄŸ bek Lopes iÃ§in gelecek transfer tekliflerine kapÄ±yÄ± kapattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â Â