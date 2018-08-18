Emre Akbaba ayağının tozuyla idmanda! İşte kareler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Foto: Galatasaray SK
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Foto: Galatasaray SK
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar sonrasında koordinasyon ve sürat çalışması yaptı.
Foto: Galatasaray SK
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Bir sonraki bölümde gruplar hâlinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştiren Galatasaray, antrenmanı yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Foto: Galatasaray SK
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Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'la ilk antrenmanına çıkan Emre Akbaba'yı idman öncesi takım arkadaşlarına takdim etti. Sarı-kırmızılı takım, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
Foto: Galatasaray SK
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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba için Akdeniz ekibiyle anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
Foto: Galatasaray SK
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İşte Emre Akbabalı Galatasaray idmanından özel kareler...