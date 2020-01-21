Emiliano Sala'nın ölümünün ardından 1 yıl geçti ama...

Emiliano Sala’nın kuzeni Martin Gatti ise olayı başka bir boyuta taşımış ve ölüm nedeninin kaza olmadığını söylemişti. Gatti, ''Bu çok kişisel bir bakış açısı ama bana göre Sala öldürüldü. Bunu mahkemenin araştırması gerekiyor. En baştan sonuna kadar her şey araştırılmalı. Uçak düştü ve iki kişi hayatını kaybetti denilerek bu olay kapatılamaz.'' sözlerini kullanmış ve büyük yankı uyandırmıştı.