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Futbol
Haber Giriş: 21 Ocak 2020 - 14:32, /

Emiliano Sala'nın ölümünün ardından 1 yıl geçti ama...

Geçtiğimiz yıl bugün uçak kazası sonucunda hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın yıl dönümünde hala sır perdesi çözülemedi...

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Emiliano Sala, geçen yıl 21 Ocak'ta Nantes’tan Premier Lig ekibi Swansea City’ye transfer olmak için Fransa’dan İngiltere’ye giderken geçirdiği uçak kazası sonrası hayatını kaybetmişti.

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Emiliano Sala'nın hayatını kaybetmesinden bu yana tam bir yıl geçti. Ancak kaza ile ilgili şüpheler hala giderilemedi.

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Emiliano Sala'nın annesi Mercedes Taffarel, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını istemişti. Mercedes Taffarel, ''Kaza ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Hata pilotta mı, uçakta mı yoksa havayolu şirketinde mi? Adaletin bir an önce yerini bulmasını diliyorum.'' ifadelerini kullanmıştı. Uçağı deneyimsiz bir pilotun kullandığı iddia ediliyordu.

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Emiliano Sala'yı ölümünün birinci yıl dönümünde anıyoruz...

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Mercedes Taffarel, sözlerine şöyle devam etmişti: ''Kazada sorumlu kim? Bunu en kısa zamanda öğrenmek istiyorum. Bu bekleyiş gerçekten çok zor. Sorumluların ortaya çıkarılıp gerekli cezaları alması gerekiyor. Kaza ile ilgili birçok şey duyuyoruz. Pilot o gün uçuşa gelmiyor. Onun yerine başkası pilot kabinine oturuyor. Bunlar kafamızı karıştırıyor. Sadece gerçeği öğrenmek istiyoruz. Sorumlular Emiliano Sala'nın hayatını kaybetmesinin bedelini ödemeli…''

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Emiliano Sala’nın kuzeni Martin Gatti ise olayı başka bir boyuta taşımış ve ölüm nedeninin kaza olmadığını söylemişti. Gatti, ''Bu çok kişisel bir bakış açısı ama bana göre Sala öldürüldü. Bunu mahkemenin araştırması gerekiyor. En baştan sonuna kadar her şey araştırılmalı. Uçak düştü ve iki kişi hayatını kaybetti denilerek bu olay kapatılamaz.'' sözlerini kullanmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

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Bir anda söyledikleri gündem olan Gatti, ''Uçağa zorla bindirildiğini düşünüyorum. Uçak iyi durumda değil, pilot uçuşa hazır değil ve yalnız. Üstelik gece yola çıkılıyor. Peki Sala'nın temsilcileri neredeydi?'' sorusunu yöneltmişti. Ancak bu sorulara cevap verilmedi...

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Öte yandan Emiliano Sala’nın WhatsApp görüşmeleri de ortaya çıkmıştı. Bu mesajlarda Sala, Cardiff City'e gitmek istemediğini açıkça belirtirken Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın tek derdinin para olduğunu dile getirilmişti.

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Sala'nın son mesajlarında ''Beni satmak istiyorlarmış. Cardiff'ten teklif varmış. Nantes, yüklü bir miktar para için pazarlık etmiş. Resmen oraya gitmemi istiyorlar. Tamam, güzel bir sözleşme ama futbol açısından baktığımda hiç ilgimi çekmiyor.'' sözleri oldukça dikkat çekmişti.

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Sala'nın mesajları şöyle devam ediyordu; ''Oraya gitmem için ellerinden geleni yapıyorlar. Cardiff'e gitmekten korkmuyorum. Kariyerim boyunca birçok şeyle başa çıktım, oraya da gider savaşırım, bu beni korkutmaz. Ama Meissa, benim için daha iyi bir seçenek bulmalı.''

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''Daha ilginç bir seçenek bulmak istediğim doğru. Ancak bazen, istediğimiz her şey aynı anda olmuyor. Öte yandan Başkan Kita ile konuşmak istemiyorum çünkü sinirlenmekten çekiniyorum. Onunla yüz yüze gelmekten iğreniyorum. Sırf yüksek bir fiyata pazarlık yaptı diye beni Cardiff'e yollamak istiyor. İstediği parayı alacakmış, öyle mi? Hem oraya gitmemi istiyor, hem de fikrimi bile sormuyor. Düşündüğü tek şey para.''

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''Ne yapacağımı bilmiyorum. Kimse benim içimde neler yaşadığımı görmüyor. Çok zor bir durumdayım. Kendini benim yerime koyacak çok fazla insan yokmuş gibi hissediyorum.''

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Nantes Başkanı Waldemar Kita ise ''Çok şaşırdım, hayal kırıklığına uğradım. Ne yazık ki bu saçma sapan kaza yaşandı. O bir çocuktu ve iyi eğitimliydi. Eğer bugün hayatta olsaydı çok mutlu olurdu diye düşünüyorum. O sözlerin, kendi sözleri olduğunu düşünmüyorum.'' demiş ve şöyle devam etmişti;

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''Eğer tek istediğim para olsaydı o şekilde davranmazdım. Sonuçta transfer sonuçlandığında, komisyonlar dağıtıldığında geriye pek bir şey kalmıyor. Şu anda o parayı görmek bile istemiyorum. Böyle trajik bir şekilde ölen biri üzerinden para kazanmayı istemem. Hiç ilgimi çekmiyor. Bu, avukatların işi, benim değil.''

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Ona her ay 30 bin euro ödedim ve karşılığında bir teşekkür bile alamadım. Onunla konuşmak zordu. Bir şey mi kaçırdım? Bu konu hakkında düşünmeliyim. Birine 6 ay boyunca ekstradan 30 bin euro ödüyorsunuz ama karşılığında bir teşekkür bile almıyorsunuz. Anlayamıyorum, gerçekten. Onu yüreklendiren bendim. Sonrasında gitmek istediğini söyleyen de oydu.

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Emiliano Sala'nın ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Hem Nantes hem de Cardiff'te futbolcu için anma törenleri düzenleniyor...

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