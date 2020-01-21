Haber Giriş: 21 Ocak 2020 - 14:32,
Emiliano Sala'nın ölümünün ardından 1 yıl geçti ama...
Geçtiğimiz yıl bugün uçak kazası sonucunda hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın yıl dönümünde hala sır perdesi çözülemedi...
Emiliano Sala, geçen yıl 21 Ocak'ta Nantes’tan Premier Lig ekibi Swansea City’ye transfer olmak için Fransa’dan İngiltere’ye giderken geçirdiği uçak kazası sonrası hayatını kaybetmişti.
Emiliano Sala'nın annesi Mercedes Taffarel, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını istemişti. Mercedes Taffarel, ''Kaza ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Hata pilotta mı, uçakta mı yoksa havayolu şirketinde mi? Adaletin bir an önce yerini bulmasını diliyorum.'' ifadelerini kullanmıştı. Uçağı deneyimsiz bir pilotun kullandığı iddia ediliyordu.
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Emiliano Sala'yı ölümünün birinci yıl dönümünde anıyoruz...
Mercedes Taffarel, sözlerine şöyle devam etmişti: ''Kazada sorumlu kim? Bunu en kısa zamanda öğrenmek istiyorum. Bu bekleyiş gerçekten çok zor. Sorumluların ortaya çıkarılıp gerekli cezaları alması gerekiyor. Kaza ile ilgili birçok şey duyuyoruz. Pilot o gün uçuşa gelmiyor. Onun yerine başkası pilot kabinine oturuyor. Bunlar kafamızı karıştırıyor. Sadece gerçeği öğrenmek istiyoruz. Sorumlular Emiliano Sala'nın hayatını kaybetmesinin bedelini ödemeli…''
Emiliano Sala’nın kuzeni Martin Gatti ise olayı başka bir boyuta taşımış ve ölüm nedeninin kaza olmadığını söylemişti. Gatti, ''Bu çok kişisel bir bakış açısı ama bana göre Sala öldürüldü. Bunu mahkemenin araştırması gerekiyor. En baştan sonuna kadar her şey araştırılmalı. Uçak düştü ve iki kişi hayatını kaybetti denilerek bu olay kapatılamaz.'' sözlerini kullanmış ve büyük yankı uyandırmıştı.
Bir anda söyledikleri gündem olan Gatti, ''Uçağa zorla bindirildiğini düşünüyorum. Uçak iyi durumda değil, pilot uçuşa hazır değil ve yalnız. Üstelik gece yola çıkılıyor. Peki Sala'nın temsilcileri neredeydi?'' sorusunu yöneltmişti. Ancak bu sorulara cevap verilmedi...
Sala'nın son mesajlarında ''Beni satmak istiyorlarmış. Cardiff'ten teklif varmış. Nantes, yüklü bir miktar para için pazarlık etmiş. Resmen oraya gitmemi istiyorlar. Tamam, güzel bir sözleşme ama futbol açısından baktığımda hiç ilgimi çekmiyor.'' sözleri oldukça dikkat çekmişti.
''Daha ilginç bir seçenek bulmak istediğim doğru. Ancak bazen, istediğimiz her şey aynı anda olmuyor. Öte yandan Başkan Kita ile konuşmak istemiyorum çünkü sinirlenmekten çekiniyorum. Onunla yüz yüze gelmekten iğreniyorum. Sırf yüksek bir fiyata pazarlık yaptı diye beni Cardiff'e yollamak istiyor. İstediği parayı alacakmış, öyle mi? Hem oraya gitmemi istiyor, hem de fikrimi bile sormuyor. Düşündüğü tek şey para.''
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