Benfica maçı sonrası şok sözler: 'Defo gibi, gıcık ve sinir bozucu...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Benfica maçı sonrası şok sözler: 'Defo gibi, gıcık ve sinir bozucu...'
Temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında sahasında Benfica ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bu karşılaşma sonrasında yazar görüşlerini sizler için derledik.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
1 / 21
İşte Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası yazar görüşleri...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
2 / 21
Güntekin Onay
Fenerbahçe, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında daha kararlı ve agresif bir başlangıç yapmalıydı. Ev sahibi olduğunu, tura inandığını gösterecek bir başlangıç Benfica’yı da endişelendirebilirdi. Ancak son derece pasif oynanan ilk bölümde Benfica daha etkiliydi.F.BAHÇE, bu kadroyla pas oyunu oynayamaz. Bu da bir realite. Cocu geçen yıldan farklı olarak daha hızlı ve direkt oynayan bir takım yaratmaya çalışıyor. Fakat bu da pas hatalarını arttırıyor. Santrforsuz oyun deplasman maçı için belki bir çözüm olabilir ancak iç sahada mutlak kazanılması gereken oyunda en uçta Alper ile başlamak şaşırtıcıydı. Alper golü atsa da topu rakip ceza sahasına sokmak veya rakibi kendi sahasına hapsetmek bu kadroyla mümkün değildi. Çünkü önde top tutabilen sadece Ayew vardı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
3 / 21
ABARTILI SAYGI!
Cocu, ilk maçta da dün gece de Benfica’ya abartılı saygı duydu. Halbuki bu takım geçen sezon Şampiyonlar Ligi grubunda 1 puan dahi alamamıştı. Dün de gördük ki elenmeyecek bir ekip değil. Hollandalı teknik adam başta alması gereken riski ise 65’inci dakikadan sonra aldı. Cocu bu tura Fenerbahçe taraftarı kadar inanmış olsa bu tur geçilebilirdi. İlk maçta sadece savunmayı düşündü, rövanşta riskten uzak bir planla maça başladı.Dün forvet yokluğunda en ileri uçta forma şansı bulan Alper Potuk çok çalıştı, bununla birlikte bir de gol buldu. Hasan Ali de iyiydi. Sorumluluk almasını beklediğimiz Ayew, Valbuena ve Giuliano ise adeta sahada yoktu.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
4 / 21
Rıdvan Dilmen
Kura çekildiğinde "Kim çekti bu kurayı" dedim ama Benfica'yı her iki maçta izleyince Lizbon'daki ikinci yarı hariç, "Biz bunları eleyebiliriz" diye düşündüm. Yalnız gıcık, sinir bozucu bir skorla kaybettik ilk maçı. Rakibin çabuk oyuncuları olduğu için kontrollü hücum yapmak gerekiyordu. Cocu da zaten öyle başladı. Yavaş yavaş yarı alana itmeye çalışıyordu ki öyle oldu ama tam rakip yarı alanda oyunu kontrol altına alırken golü yedik. Zaten Benfica'nın şahane orta sahası var. Pizzi ile Fernandes. Pizzi oyunu başlatıyor, Fernandes rakip yarı alanda zorluyor. İşte bu gol bir şok etkisi yarattı ama ilk yarının sonunda gelen gol de "Dur bakalım, bu Benfica'ya iki gol atılabilir" düşüncesini getirdi açıkçası. Fakat hemen hemen hiç pozisyona girmeden hücum yapıyor gözüktü Fenerbahçe. Kaldı ki Cocu futbol adına, taktik adına oyunun son 25-30 dakikasında savunmanın önünde yalnızca sarı kartlı Eljif'i bırakarak hücum yapmak istedi. Fakat kenarlara gidip hücum yapamayınca Ayew de kalabalığın içine gelince (hazır değil) Benfica da oyunu soğutarak, kalesinde pozisyon vermeyerek Fenerbahçe'yi eledi ve evine döndü.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
5 / 21
5 üzerinden puan verecek olursak Fenerbahçe taraftarı 5. Sahiplendiler çok, oyunun sonuna dek maça asıldılar. Takımın 5 üzerinden tamamı 2. Yani vasatın üstü oynayan 14 oyuncudan 1 oyuncu bile yoktu. "Ne yapsın X, elinden gelen bu kadardı" denilecek oyuncu yoktu. Mücadele etmeyen de yoktu ama taraftarın coşkusuyla istekli, arzulu ama çabuk oyunla acele oyunu karıştıran, şuursuz ve kontrolsüz, teknik olarak da bol hatalı bir maç çıkardılar. Cocu'nun planı maç başında doğruydu, devamında risk alması da yanlış değildi ama hücum organizasyonlarında takımı çizgiye çıkarıp açacağına merkezden hücumlarda ısrar etmesinin önüne geçemedi. Artık önce lig, sonra da Avrupa Ligi'ne bakacak.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
6 / 21
Uğur Meleke
Benfica yaklaşık 250 milyon euroluk bir takım. Dün oynamayanlarından bir 11 yapsanız bile, Fenerbahçe’nin tüm takım kadrosundan daha değerliler. Tam 8 oyuncuları, Salvio, Dias, Pizzi, Grimaldo, Cervi, Fejsa, Zivkovic ve Rafa Silva, markette 8 haneyi görmüş adamlar. Evet son yıllarda 5 büyük lige sayısız oyuncu sattılar, ama yine yeni madenler var ellerinde. Fenerbahçe’nin bir “Elmas”ına karşılık bir elmas madencisi takım vardı doğrusu sahada... Fenerbahçe 180 dakikanın genelinde Benfica ile gerçekten kalite tartısında yarışamadı... Ama Lizbon’dan biraz şansın da yardımıyla 1-0’lık hiç fena olmayan bir sonuçla dönünce, İstanbul’da tur için umutlandı sporseverler ister istemez. Umudu gözlerinden okunan Cocu da, maç öncesi mikrofonlara stratejisini açıklarken heyecanlıydı: “Taraftarla beraber maça baskılı başlayacağız ve erken gol arayacağız” dedi Hollandalı. Taraftar öyle başladı gerçekten de. İttiler takımı. Ama Lizbon’da hayalet performans gösteren Alper-Giuliano ikilisinin bir arada 11’de olmaları hedefle paralel seçimler değildi sanki. Tamam, Barış’ın deneyimi eksik. Ama takımdaki tek gerçek santrfor Soldado’nun başlamaması, enteresan bir seçimdi gerçekten.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
7 / 21
Alper, attığı golle bizi yanılttı. Giuliano çok etkisizdi yine. Valbuena’nın ısrarlı top kayıplarıyla Benfica’ya bir gol hediye edeceği seziliyordu zaten. Takımın en etkili oyuncusuysa yine Eljif Elmas’tı. Zaman zaman geriden driplingle getirdiği toplar, bana yeni Liverpool’lu Naby Keita’yı anımsattı doğrusu. Fenerbahçe, eğer Avrupa Ligi’nde bir şeyler yapacaksa, bunu ancak Eljif’in etrafına bir oyun kurarak yapacak. Cocu’nun elinde bir Eljif Elmas daha yok çünkü.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
8 / 21
Valbuena gerçekçi oynamıyor
Kalitesini kimse tartışmıyor. İstekli, arzulu, coşkulu. Ama Valbuena enteresan bir şekilde “gerçekçi” oynamamakta ısrar ediyor. Dün kaybettiği toplardan birinde Fenerbahçe gol yedi. Kaybettiği bir başka topta 43’te Fereyra Volkan’ı geçip yan ağlara vurdu. 60’ta yine kaybedip, yine anlamsızca faul bekleyip, yine Fenerbahçe’nin net pozisyon vermesine neden oldu. Valbuena’ya birisinin şunu hatırlatması gerek: Top kaybedip, hakeme bakıp faul beklemek, oyunun durması için yeterli değil!
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
9 / 21
Taraftar geri döndü
Sanırım Fenerbahçe Stadı’nda böyle bir enerjiyi en son yine bir Benfica maçında, 2013’te görmüştük. Meğer Fenerbahçe tribünleri takımla birlikte oynamayı 5 yıl dondurmuş. Dün hakemin düdüğüyle birlikte adeta sahaya indi tribünler.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
10 / 21
Serdar Ali Çelikler
Rakip yarı alanda topu tutabilme;3-4 ardışık pas yapabilme;Mümkün olduğunca az top kaybı;Pas yerine tercihen dripling yapabilme yeteneği..Modern futbolda "Kazanmak isteyen takımlar"ın kontraatak ve duran top dışında yapmaları gerekenler yukarıdakiler. Fenerbahçe maçta "kazanmak zorunda olan takım" hüviyetindeydi. Peki yukarıdaki maddeleri yapabildiler mi?Hayır.. Peki neden..
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
11 / 21
Çünkü Phillip Cocu büyük bir sıradanlıkla yanlış bir dizilişle ve yanlış bir takım ile sahaya çıktı. Rakipte hem pasçı hem driplingçi 2 orta saha neferi Pizzi ve Gedson Fernandes'in yanı sıra bir de Fejsa var. Bu 3'lünün karşısına Elmas-Mehmet ile çıktı. Sayısal eksiklik bir yana bizim ikili pas kalitesi bakımından da rakip 3'lünün gerisindeydi. Elif Elmas'ın bir iki driplingi olmasa orta ikiliden ileriye top gidemedi. Valbuena ve Ayew'den teşkil hücum kanatları da hiç ama hiç top tutamadı. Alper ile Giuliano'dan oluşan 2 santrafor takımın gerisinden koptu. Zaten Giuliano tıpkı Bafetimbi Gomis gibi skor üretemediğinde oyuna katkısı az bir isim. Bu yapı ile orta alan üstünlüğü ele geçirilemeyeceği gibi hücum hattı da paralize olacaktı.Cocu'nun bunu düşünememiş olması kendi adıma hayal kırıklığı. Topal ya da Josef'in yanında Elmas olduğunda biraz pas yapabiliyor takım ama bu iki 6 numara da ileriye pas konusunda çok yetersiz. Isla da korkunç top kaybı ile oynadığından sürekli top kaptırıp geri koşturan bir takım izledik. Yerleşik iken de Volkan'ın hatasıyla gol de yenince tur gitti zaten. İki maçtada kalede "iyi bir kaleci" olsa Fenerbahçe bu golleri yemezdi. Kalecin vasat altı ise, oyun kurucun Skretel haline dönüşürse ileride top tutamaz, ciddi oranda top kaybı yaparsan değil Benfica'yı Malatya'yı da yenemezsin. Cocu, Valbuena - Ayew kanatları ve Giuliano santraforuyla nasıl hücum yapmayı düşündüģünü cidden merak ediyorum. Tüm kötü oyuna rağmen Alper'in becerili golü ümidi 2. yarıya taşıdı. 65'te Barış ve Topal çıkıp Giuliano 8 numaraya Soldado da santrafora geçince bir 10 dakika Fenerbahçe'nin etkinliği ile geçti. Niye, çünkü top rakip alanda tutuldu. Soldado, Alper ve Ayew ile paslaşabilip bekleri çılarabildiler. Bu 10 dakikada skor bulunamayınca tecrübeli Benfica oyunu soğuttu ve maçı öldürdü.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
12 / 21
Benfica, Fenerbahçe'den iyi takım evet. Ama başlangıç 11 konusunda Cocu hata yaptı. Ekici Elmas ve Topal'dan teşkil bir 3'lü orta alan ve Soldado'lu bir diziliş şarttı. Islam Slimani'nin gelişi ile santraforda top tutabilen bir oyuncu daha olacak. Artık Şampiyonlar Ligi'ne giremeyecek olan Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam stoper yerine top taşıyabilen ve pas oranı yüksek bir 8 numara alırım. Mevcut 3 stoperin yanında Topal ve Isla da oynayabilir ama iyi bir 8 numara şart. Alper'i ayrıca tebrik ediyorum. Volkan'ın da artık kabak tadı veren sezon başı hantallığını nasıl atlatacağı da bir başka sorun. Cocu benden ilk eksi puanını aldı evet ama yönetim bu takıma eğer sadece 1 oyuncu alabilecekse o tercih kesin bir 8 numara olmalı. Birinin satılması gerekiyorsa o da hala piyasası olan Giuliano ya da Valbuena olmalı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
13 / 21
Rüştü Reçber
Futbolda hiç sevmediğim skor eleme maçlarının ilkinde alınan 1-0’lık yenilgilerdir. Neden mi? Şimdi Fenerbahçe ilk maçta bu skoru aldı. İyi mücadele etti ama rakip kalede pozisyona giremedi. Üstelik 2. yarı rakip seni kendi sahana hapsetmiş ve güç gösterisi sunmuş ve attığından fazlasın da kaçırmış. Şimdi gelelim sonuca: 2. maçı kendi sahanda oynuyorsun gol yemeden 2 gol atmanız gerek kaza ile 1 gol yerseniz, 3 atmanız lazım. Hatta ilk golü kalenizde görürseniz sonuç hüsran da olabilir. Stresi ve bu maçın ne kadar önemli olduğu noktalarını da bir tarafa borakıyorum. Futbolda her şay vardır ama gerçekleri de gözardı etmemek gerekir. Fenerbahçe’nin işi zor değil, hatta çok zordu. Rakip bizden daha iyi ve daha organize durumdaydı. Bir de eksiklerimiz varken turu geçmek için maçta çok güzel gelişmeler olmalıydı ki arzulanan sonuç alınabilinsin. Maç, beklediğimiz gibi müthiş bir ortamda başladı. Ayew’in kafası, Isla’nın ve Alper’in pozisyoları.... Bunlara futbolcuların iştahı da eklenince herkes umutlandı. Ama Benfica’nın ilk ciddi atağında golü bulması bütün güzellikleri aldı götürdü.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
14 / 21
Yenilen golde Alper’in iyi niyetli yardımının zararı çekildi. Forvet oyuncusu yardıma gelir ama kendi defansının dengesini bozarsan yardımdan çok zararın dokunur. Golde olduğu gibi. Elbet Alper, iyi niyetinin kurbanı olurken o kadar savunmacının ve orta alandaki arkadaşlarının seyretmesi ise ayrı sorundu. Fakat ilk yarının sonlarında gelen gol (ki yine Alper vardı ama bu sefer golü atandı), hem arkadaşlarını hem de taraftarı canlandırdı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
15 / 21
SOLDADO 11’DE OLMALIYDI
Alper’in golü doping etkisiyle takımı daha agresif yapar diye açıkçası bekledim ama Benfica’nın gücü ve kalitesi buna müsade etmedi. Evet, bir şeyler yapmak için uğraştık ama maç öncesi gerçeklerle yüzleştik. Kapasitemiz bu kadardı bunu biliyorduk ancak ‘futbolda herşey olabilir’ beklentisi bende de vardı. Zorladık mı, zorladık. Pozisyon girmeye çalıştık mı, çalıştık. Hatta sonlara doğru baskı kursak da (ki sebebi Benica’nın skoru koruma düşüncesinde olması nedeniyle) turu getirecek sonucu alamadık. Eksiklerimiz var mı ? Var. Özellikle kalite , organizasyon ve bitiricilik bakımından rakibin gerisinde kaldık. Transfere çok ihtiyaç var; bu da gerçek ama şartlar buna imkân kılmayacağı da aşikâr. Bu saatten sonra takımın yapılacağı tek şey var, o da şu: Bir an önce toparlanıp , eksiklerini kapatarak lige dönmek... Soldado, kulübende bekleyeceğine 11’de sahada olmalıydı. Sonuçta gol lazım. Ayrıca Soldado ismi de bir tehdittir. Rakip defansta bir endişe uyandırır. Ayew de beklentilerin çok altında kaldı.MAÇIN ADAMI: Fernandes
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
16 / 21
Gürcan Bilgiç
Maçın kendi hikayesi, uzatmada gelen beraberlik golüyle, ikinci yarıya 'umut' taşır hale geldi. İlk yarının etkisiz takımıydı Fenerbahçe. Orta sahada Josef'in verdiği direnci her saniye arıyorlardı. Rakip ikinci bölgeyi çok çabuk geçtiği gibi, top Fenerbahçe'ye geçtiğinde de baskıyla top kayıplarına neden oluyordu. Kontrol tamamen Benfica'daydı.Artık klasik hale gelen "defans sarsaklığı" içinde basit bir ver-kaç ile Gedson golü buldu. Üstelik onu Alper marke ederken, Skrtel kontrol edebilecek veya Volkan topa uzanabilecekken. Top oraya yine Valbuena top kaybı ile geliyor, kanat atağında ayağa pas yapacak kadar da yanlış yerleşimi değerlendiriyorlardı. Cocu henüz bu detayları anlayabilecek durumda değil. Yani umarız öyledir. Takım direncini, topun arkasına geçmeyen oyuncularla kurabileceğine inanması, Guliano'yu üç maçtır ilk on bir yapması değerlendirme kriterlerindeki bir defo gibi. İkinci yarıda Alper ile orta sahasını üçleyebilir, Soldado hamlesini erken de yapabilirdi.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
17 / 21
Benfica'nın baskısından böyle çıkmayı deneyebilirdi. Sadece oyuncu değiştirerek değil, düzen ile de fark yaratılabilirdi. 65'teki Topal-Barış değişikliği ise tam bir macera. Guliano-Eljif ikilisini ön libero olarak kullanmak oyunun 'kumarı' oldu. 1-1'i riske atmak istemeyen, daha çok sahasında bekleyen Benfica'ya karşı, pas kalitesini yükseltmeyi denemekti. Takım ve tribün olarak skora verilen tepki, devam etmek için gereken golü aramak adına mücadeleden vazgeçmemek, hata anlarından birbirlerinin yanında olmak, biten Şampiyonlar Ligi rüyasına rağmen, bu maçların getirdiği kazanım. Cocu bir hafta içinde oynanan üç resmi maç sonunda kime ne kadar güvenebileceğini artık anlamış olmalı ve istediği oyunun iskeletini de kurmalı. Yeni santrforu, Eljif ve Barış gibi ışıldayan gençleri ile daha iyiye gidebilecekleri bir yol var.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
18 / 21
Ersin Düzen
Kadıköy'de maç bittiğinde taraftar ayaktaydı. Takımı alkışladı, futbolcuları tribünlere çağırdı, tezahuratlarla teselli etti. Sanki yıllardır Şampiyonlar Ligi’ne onlar hasret değilmiş gibi... Çünkü F.Bahçe, tur için elinden geleni yaptı. Mücadele, istek, enerji hepsi vardı. Diğer yanda Cocu; 60’dan sonra, ya hep ya hiç dedi. İşte Aykut Kocaman’ın hiç gösteremediği ve anlamak istemediği “Kaybederken bile helal olsun” dedirten F.Bahçe buydu... Cocu, oyunu tutabilmek için pas kapasitesi yüksek, topu iyi kullanan bir takım sahaya çıkartmak istemişti. Hollandalı’nın hesaplayamadığı, başta Giuliano olmak üzere sorumluluk verdiği bazı oyuncuların ilk yarı yetersiz kalmasıydı. Alper, gol atmış olsa dahi o ana kadar iyi değildi. Aynı şekilde Valbuena.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
19 / 21
F.Bahçe, topu her aldığında yoğun presle karşılaştı. Prese, hızlı pasla karşılık veremedi. Buna ek olarak, hata yapma ve gol yeme kaygısı uzun topa da mecbur bıraktı. İlk 15 dakika müthiş tempolu geçti. Benfica, kalite, tecrübe, fizik ve teknik olarak F.Bahçe’den daha iyi bir takım. Bunu maç boyunca gösterdi. Golde, rakibine eşlik eden Alper, ilk maçta da ona yakışmayan bir gol yiyen Volkan’ın katkısı vardı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
20 / 21
Kabus yine değişmedi! Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında sahasında Benfica ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını kaybetti. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...