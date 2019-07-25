Eljif Elmas'ın ardından 4 ayrılık daha!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Eldeki mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başlayan Fenerbahçeli kurmaylar ilk olarak takımın genç yıldız adayı Eljif Elmas'ı rekor bonsevis bedeli ile Napoli'ye satmıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar 4 isimle daha yolların ayrılmasına karar verdi.
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Geçtiğimiz sezonki başarısız transferler nedeniyle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler aynı hatayı tekrarlamak istemiyor.
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Silbaştan bir kadro yapılanmasına giden Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı, Neustadter, Soldado gibi isimlerle yollar ayrıldı. Genç yıldız adayı Eljif Elmas'ı da rekor bonservis bedeli ile Napoli'ye sattı.
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Sarı-lacivertlilerde bu oyunculardan sonra bir yaprak dökümü daha yaşanacak.
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İşte detaylar...
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Miha Zajc
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Miha Zajc'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sloven futbolcuya İspanyol kulübü Real Betis talip olmuştu.
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Betis'in sarı-lacivertlilere 5 milyon euro önerdiği fakat Fenerbahçe'nin bu teklifi şu an için yetersiz bulduğu kaydedildi.
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Jailson
Sarı-lacivertlilerde orta saha bölgesindeki kalabalık Jailson'un da takımdan ayrılmasına neden olabilir.
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Brezilyalı futbolcuya İtalya'dan ve Çin'den çok ciddi tekliflerin olduğu 10 milyon euro seviyesinde bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları bildirildi.
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Michael Frey
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın özellikle gönderilmesini istediğini Frey'e menajerler aracılığı ile kulüp bulunmaya çalışılıyor.
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İngiltere Championship ekiplerinin ilgilendiği öne sürülen İsviçreli futbolcu için resmi teklif bekleyen sarı-lacivertliler, uygun bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun gidişine izin verecek.
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Ayrıca Frey için Çaykur Rizespor da devreye girmiş, şu ana kadar transferde bir sonuç alınamamıştı.
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Diego Reyes
Fenerbahçe'de Diego Reyes ile yolların ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.
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Sarı-lacivertliler ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Reyes, Ersun Yanal'ın kadro yapılanmasında bulunmuyor.
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Fransız sportif direktör Comolli ile bir görüşme gerçekleştiren Meksikalı futbolcu şuan için herhangi bir kulüp ile anlaşma sağlayamadı.
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Ülkesinden Atlas kulübü ile görüşmelerini sürdüren Meksikalı futbolcunun transferi her an gerçekleşebilir.
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Skrtel bilmecesi!
Fenerbahçe'de Skrtel bilmecesi sürüyor.
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Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona eren Slovak yıldız ile yeni sözleşme konusunda ortak paydada buluşulamadı.
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Deneyimli stoperin başka takımlarla görüştüğü ve aradığı teklifi bulamadığı kaydedildi.
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Skrtel'in Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak bakabileceği belirtildi.