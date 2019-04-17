Eljif Elmas'a dev talip! Açıkladılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Son olarak Fenerbahçe'nin Galatasaray'la karşı karşıya geldiği maçta, attığı gol ve etkili oyunuyla izleyenlerden alkış alan Eljif'i, bir dev daha takibe aldı...
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İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ın adı, son dönemlerde Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle birlikte anılıyordu.
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19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili bir yeni transfer iddiası da İtalyan basınından geldi.
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Sarı lacivertlilerin 19 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas'ın ismi, bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte anılıyordu.
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Sarı Lacivertliler ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki orta saha oyuncusuna Lazio, Fiorentina, Zenit Saint Petersburg ve Tottenham Hotspur'un talip olduğu belirtilirken bugün İtalyan basınından yepyeni bir iddia geldi.
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Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 24 maç olmak üzere toplam 35 maça çıkan Eljif, son dönemlerde performansındaki düşüşle birlikte 11'e girmekte zorlanıyordu.
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Galatasaray derbisindeki etkili ve istekli oyununu bir de golle süsleyen Eljif Elmas'ın talipleri giderek artmaya devam ediyor.
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Fenerbahçe'de bu sezon 35 maçta 2 gol kaydeden Mekedon orta sahayı, İtalya'nın dev takımı takibi aldı.
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Çizme'de yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesi, bonservisine 15 ila 20 milyon euroluk bir değer biçilen genç futbolcuya Inter'in de talip olduğunu duyurdu.