Eljif Elmas ve Barış! Öyle bir şey yaptılar ki...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de heyecan son hızıyla devam ederken, bazı isimler de ön plana çıktı.
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1/23
Başta üç büyüklerin genç yetenekleri olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına takılanlar ortaya çıktı... Fenerbahçe'nin yıldızları Eljif ve Barış olmak üzere gelin hep birlikte diğer o isimlere de bakalım...
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YUNUS AKGÜN | GALATASARAY | 18 |
Galatasaray, altyapısından çıkan Yunus Akgün'den büyük bir beklentiye sahip. Bu sezon süre aldığı maçlarda yeteneğiyle göz kamaştıran Yunus, geleceğe dair umut verdi.
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GÜVEN YALÇIN | BEŞİKTAŞ | 19 |
Negredo'nun ayrılığı, Vagner Love ve Cyle Larin'in form düşüklüğüyle formayı kapan 19 yaşındaki Güven Yalçın, görev aldığı maçlarda takımına güven, rakiplere korku saldı. 6 lig maçında oynayan genç oyuncu, 2 gol atıp 1 asist yaptı ve 11'de sık sık süre almaya başladı.
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MAJID HOSSEINI | TRABZONSPOR | 22 |
Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği İranlı savunma oyuncusu, şu ana kadar ligde 9 maçta görev yaptı. Hosseini aynı zamanda İran Milli Takımı'nda da görev yapıyor.
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İRFAN CAN KAHVECİ | BAŞAKŞEHİR | 23 |
Başakşehir'deki üçüncü sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, bu sezon da şu ana kadarki performansıyla öne çıktı. 12 lig maçında görev yapan İrfan Can, 2 gol ve 3 asistlik de skor katkısı sağladı.
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HENRY ONYEKURU | GALATASARAY | 21 |
Sezon başında Everton'dan kiralanan Onyekuru, zaman zaman düşük performans sergilese de genel manada Galatasaray'ın en efektif oyuncularından biri olarak ön plana çıkıyor. Onyekuru şu ana kadar ligde 4 gole imza attı.
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BURAK KAPACAK | BURSASPOR | 18 |
Türk futboluna birçok oyuncu kazandıran Bursaspor altyapısında yetişen 18 yaşındaki sağ bek, bu sezon sık sık takımda süre alıyor. 9 lig maçında görev yapan, bu maçların 7'sine ilk 11'de başlayan Burak Kapacak, yavaş yavaş ilk 11'e adapte olmaya başladı.
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OKAN KOCUK | BURSASPOR | 23 |
Geçen sezonu kiralık olarak İstanbulspor'da geçiren Kocuk, bu sezon Harun Tekin'in Fenerbahçe'ye gitmesiyle A Takım'ın kalecisi haline geldi. Genç kaleci, A Milli Takım'a da seçilmeye başladı.
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ABDÜLKADİR ÖMÜR | TRABZONSPOR | 19 |
Bordo-mavili ekip altyapısında yetişen Abdülkadir, Türkiye'nin en iyi genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. 4 sezondur A Takım'da görev yapan Abdülkadir için beklentiler büyük.
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MERİH DEMİRAL | ALANYASPOR | 20 |
Fenerbahçe altyapısından Portekiz'e giden, bonservisi Sporting Lizbon'da bulunan ve Alanyaspor'a kiralanan Merih Demiral'ın adı birçok büyük Avrupa kulübüyle anılıyor. Savunmada güven veren Merih, Alanyaspor formasıyla çıktığı 11 lig maçında bir de gol attı.
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UMUT MERAŞ | BURSASPOR | 22 |
Sezon başında Boluspor'dan transfer edilen genç sol bek, Bursaspor'da şu ana kadar 9 Süper Lig maçına çıktı ve 2 gol kaydetti. Meraş, PSV Eindhoven'a giden Aziz Behich'in yerini aratmıyor.
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DOĞUKAN SİNİK | ANTALYASPOR | 19 |
Antalyaspor altyapısında yetişen genç orta saha oyuncusu, henüz 15 yaşındayken A Takım'da süre almayı başarmıştı. Bu sezon Bülent Korkmaz tarafından ilk 11'e montelenen Doğukan, bu sezon ligde 14 maça çıkmayı başardı.
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HÜSEYİN TÜRKMEN | TRABZONSPOR | 20 |
Bu sezon stoperde zaman zaman görev almaya başlayan genç Hüseyin, oynadığı maçlarda takımına güven veriyor. Trabzonspor, yeni bir genç oyuncu kazanmanın sevincini yaşıyor.
14/23
YUSUF YAZICI | TRABZONSPOR | 21 |
Büyük kulüplerin de markajında olan Yusuf Yazıcı etkileyici bir tekniğe sahip. Trabzonspor'un vazgeçilmezlerinden olan Yusuf, A Milli Takım'da da görev yapıyor.
15/23
DORUKHAN TOKÖZ | BEŞİKTAŞ | 22 |
Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ta ilk zamanlarda görev almakta zorlanan Dorukhan, Oğuzhan'ın formsuzluğu ve Tolgay'ın kadro dışı kalmasıyla süre almaya başladı. Genç orta saha oyuncusu, oynadığı 7 lig maçında da performansıyla dikkat çekti.
16/23
OZAN KABAK | GALATASARAY | 18 |
Bu sezon Türkiye'de en dikkat çeken genç performans Ozan Kabak'a ait. Goal'de yer alan listeye göre; Stoper yokluğundan dolayı görev almaya başladığı takımda bir anda vazgeçilmez haline gelen Ozan Kabak için Avrupa devleri de takibe geçmiş durumda. Henüz 18 yaşında!
17/23
BRAIAN SAMUDIO | ÇAYKUR RİZESPOR | 22 |
Geçen sezon 1. Lig'de çıktığı 33 maçta 20 gol kaydeden Paraguaylı golcü, bu sezona da iyi başladı ancak son haftalarda takımla beraber onun da performansı düştü. Şu ana kadar 2 gol ve 3 asistlik katkı veren Samudio önemli bir potansiyele sahip.
18/23
AMINU UMAR | ÇAYKUR RİZESPOR | 23 |
2013'te Türkiye'ye gelen ve 18 yaşından beri ülkemizde top koşturan Umar, bu sezon Çaykur Rizespor hücumunun en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor. Hızıyla öne çıkan Umar, şu ana kadar 2 gol atıp 2 asist yaptı.
19/23
BARIŞ ALICI | FENERBAHÇE | 21 |
Erwin Koeman ile birlikte A Takım'da görev almaya başlayan Barış, hızı ve tekniğiyle hücuma büyük bir katkı sağlıyor. Kendisini Altınordu'da kanıtlayan oyuncudan büyük bir beklenti var.
20/23
ELJIF ELMAS | FENERBAHÇE | 19 |
Bu sezon Fenerbahçe orta sahasının beyni haline gelen Eljif Elmas büyük bir potansiyele sahip. Genç oyuncu günden güne performansının üzerine koyuyor.
21/23
DENI MILOSEVIC | KONYASPOR | 23 |
Konyaspor'daki üçüncü sezonunu geçiren Milosevic, günden güne artan performansıyla dikkat çekiyor. Oyun zekası ve tekniğiyle dikkat çeken Boşnak futbolcu, performansıyla takımın en iyilerinden. (Fotomaç)
22/23
Arsenal kaçtı, ManU kovaladı!
Premier Lig 15. hafta mücadelesinde Old Trafford'ta Manchester United ile Arsenal karşılaştı. Nefesleri kesen müthiş mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi...