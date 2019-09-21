Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı! 28 milyon euro...
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz tam 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye sattığı Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın transfer süreciyle ilgili detaylar ortaya çıkardı.
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz 16 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, İtalyan ekibinde kısa sürede gösterdiği başarılı performansla herkesin beğenisini kazanmıştı.
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İtalyan basını ise 19 yaşındaki yetenekli futbolcunun Serie A ekibine transfer sürecinin perde arkasını anlattı.
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Ülkenin önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Makedon orta saha oyuncusunun transferinde aslan payının teknik adam Carlo Ancelotti'ye ait olduğunun yazdı.
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Haberde Eljif'in videolarını sportif direktör Cristiano Giuntoli ile defalarca izleyen tecrübeli hocanın oyuncuyu arayarak ona güvendiğini söylediği belirtildi.
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Haberde yıllık net 1,2 milyon euro (2,4 milyon euro brüt) kazanan ve 5 yıllık kontrat imzalayan yıldız ismin Napoli'ye toplamda 28 milyon euro'ya mâl olduğu ve buna rağmen kulübün başkanı Aurelio De Laurentiis'in kesenin ağzını açmaktan çekinmediği ifade edildi.
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Eljif Elmas, Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunun başında Makedonya'nın Rabotnicki takımından 180 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
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Genç futbolcu sarı lacivertli formayla 97 maçta görev yaparken, 12 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
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Genç futbolcu sarı lacivertli formayla 97 maçta görev yaparken, 12 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.
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Eljif Elmas yeni takımı Napoli de ise 4 maçta forma giydi.